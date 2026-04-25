Орбан хоче відмовитися від депутатського мандата на тлі провалу на виборах

Поки ще чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив відмову від депутатського мандата, однак керувати партією "Фідес" він продовжить, якщо так вирішать на з'їзді її члени.
Головні тези:
- Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію.
Про це йдеться у відеозверненні Орбана в Facebook.
Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Очолить її Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.
Загальнонаціональне засідання партії заплановане на наступний тиждень, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.
Він додав, що президія пропонує йому продовжувати керування "Фідесом", і якщо з’їзд схвалить таке рішення, відмови не послідує.
Парламентські вибори в Угорщині пройшли 12 квітня. За їх підсумком перемогу отримала партія "Тиса" Петера Мадяра, після чого Віктор Орбан визнав поразку та привітав опонентів з перемогою.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-