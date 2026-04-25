Орбан хоче відмовитися від депутатського мандата на тлі провалу на виборах

Поки ще чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив відмову від депутатського мандата, однак керувати партією "Фідес" він продовжить, якщо так вирішать на з'їзді її члени.

Про це йдеться у відеозверненні Орбана в Facebook.

Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Очолить її Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

Мандат, який я отримав як лідер списку "Фідес"-християнські демократи", насправді є парламентським мандатом "Фідес", тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху. Віктор Орбан Прем'єр Угорщини

Загальнонаціональне засідання партії заплановане на наступний тиждень, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, іця єдність зараз дуже потрібна Угорщині.

Він додав, що президія пропонує йому продовжувати керування "Фідесом", і якщо з’їзд схвалить таке рішення, відмови не послідує.

Парламентські вибори в Угорщині пройшли 12 квітня. За їх підсумком перемогу отримала партія "Тиса" Петера Мадяра, після чого Віктор Орбан визнав поразку та привітав опонентів з перемогою.