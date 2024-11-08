Омбудсмани України та РФ започаткували новий формат — про що йдеться

8 листопада у Білорусі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською уповноваженою Тетяною Москальковою. Вони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони, та започаткували новий формат.
Головні тези:
- Зустріч омбудсманів України та РФ відбулася за сприяння Білорусі.
- Результатами перемовин стало здійснення репатріації тіл військових, а також нові домовленості між Лубінцем та Москалькової.
Результати зустрічі Лубінця і Москалькової
За словами Дмитра Лубінця, зустріч відбулась за сприяння офіційного Мінська, на території Республіки Білорусь. Також участь брали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Окрім того, наголошується, що 8 листопада відбулася репатріація тіл загиблих.
Окрім того, Дмитро Лубінець додав, що вони з Москальковою обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території).
Що відомо про новий формат співпраці омбудсманів України та РФ
Окрім того, Дмитро Лубінець активно наполягає на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини нагадує, що продовжує взаємодію з російською колегою для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.
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