Омбудсмани України та РФ започаткували новий формат — про що йдеться

8 листопада у Білорусі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською уповноваженою Тетяною Москальковою. Вони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони, та започаткували новий формат.

Результати зустрічі Лубінця і Москалькової

За словами Дмитра Лубінця, зустріч відбулась за сприяння офіційного Мінська, на території Республіки Білорусь. Також участь брали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрім того, наголошується, що 8 листопада відбулася репатріація тіл загиблих.

Виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином. Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей — це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Окрім того, Дмитро Лубінець додав, що вони з Москальковою обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території).

Що відомо про новий формат співпраці омбудсманів України та РФ

Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ. Поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, — додав омбудсман. Поширити

Окрім того, Дмитро Лубінець активно наполягає на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини нагадує, що продовжує взаємодію з російською колегою для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.