Представники ООН спричинили скандал, запросивши представників окупаційної російської адміністрації на території Криму до участі у 12 сесії Всесвітнього форуму міст.
Головні тези:
- Представники ООН запросили представників окупаційної адміністрації РФ на території Криму до участі у форумі, що викликало рішучий протест МЗС України.
- Україна вважає дії ООН кричущим порушенням норм міжнародного права та резолюцій, що стосуються територіальної цілісності.
- Росія використовує міжнародні платформи для легітимізації окупації українських територій, що спричиняє напругу у відносинах між країнами.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш до цього вже отримав критику за участь у саміті з диктатором Путіним, викликаючи негативну реакцію з боку західних дипломатів.
- Володимир Зеленський відмовився прийняти генсека ООН до Києва через його участь у саміті БРІКС, підкресливши нелегітимність дій генерального секретаря.
Як реагує Україна на нове скандальне рішення ООН
У МЗС України вже висловили рішучий протест через скандальне рішення ООН.
У відомстві назвали дії організації кричущим порушенням норм міжнародного права та низки власних резолюцій, серед яких 68/262 щодо "Територіальної цілісності України".
У заяві відомства зазначається, що представники України наполягали на чіткому визначенні механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі представників країни-агресорки.
В МЗС закликали генсека ООН та керівництво програми дати відповідь, а також переглянути право людей, які допустили російських представників, працювати в органах цієї системи.
Що відомо про інші скандальні рішення ООН на тлі злочинної війни Росії проти України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.
За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.
Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.
Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС.
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