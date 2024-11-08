Представники ООН спричинили скандал, запросивши представників окупаційної російської адміністрації на території Криму до участі у 12 сесії Всесвітнього форуму міст.

Як реагує Україна на нове скандальне рішення ООН

У МЗС України вже висловили рішучий протест через скандальне рішення ООН.

У відомстві назвали дії організації кричущим порушенням норм міжнародного права та низки власних резолюцій, серед яких 68/262 щодо "Територіальної цілісності України".

Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку — Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин, — зазначили в МЗС. Поширити

У заяві відомства зазначається, що представники України наполягали на чіткому визначенні механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі представників країни-агресорки.

В МЗС закликали генсека ООН та керівництво програми дати відповідь, а також переглянути право людей, які допустили російських представників, працювати в органах цієї системи.

Що відомо про інші скандальні рішення ООН на тлі злочинної війни Росії проти України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.

Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.