ООН опинилась у центрі скандалу через взаємодію з окупантами в Криму
Категорія
Політика
Дата публікації

ООН опинилась у центрі скандалу через взаємодію з окупантами в Криму

МЗС України
Прапор ООН

Представники ООН спричинили скандал, запросивши представників окупаційної російської адміністрації на території Криму до участі у 12 сесії Всесвітнього форуму міст. 

Головні тези:

  • Представники ООН запросили представників окупаційної адміністрації РФ на території Криму до участі у форумі, що викликало рішучий протест МЗС України.
  • Україна вважає дії ООН кричущим порушенням норм міжнародного права та резолюцій, що стосуються територіальної цілісності.
  • Росія використовує міжнародні платформи для легітимізації окупації українських територій, що спричиняє напругу у відносинах між країнами.
  • Генсек ООН  Антоніу Гутерріш до цього вже отримав критику за участь у саміті з диктатором Путіним, викликаючи негативну реакцію з боку західних дипломатів.
  • Володимир Зеленський відмовився прийняти генсека ООН до Києва через його участь у саміті БРІКС, підкресливши нелегітимність дій генерального секретаря.

Як реагує Україна на нове скандальне рішення ООН

У МЗС України вже висловили рішучий протест через скандальне рішення ООН.

У відомстві назвали дії організації кричущим порушенням норм міжнародного права та низки власних резолюцій, серед яких 68/262 щодо "Територіальної цілісності України".

Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку — Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин, — зазначили в МЗС.

У заяві відомства зазначається, що представники України наполягали на чіткому визначенні механізму реєстрації учасників WUF12, однак ООН-Хабітат допустив до участі представників країни-агресорки.

В МЗС закликали генсека ООН та керівництво програми дати відповідь, а також переглянути право людей, які допустили російських представників, працювати в органах цієї системи.

Що відомо про інші скандальні рішення ООН на тлі злочинної війни Росії проти України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.

Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС.

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