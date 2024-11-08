Представители ООН спровоцировали скандал, пригласив представителей оккупационной российской администрации на территории Крыма к участию в 12-й сессии Всемирного форума городов.
Главные тезисы
- Представители ООН вызвали скандал, пригласив оккупационную администрацию РФ на территории Крыма на форум городов.
- Решительный протест и критика со стороны Украины и западных дипломатов.
- Участие генсека ООН в саммите с диктатором Путиным вызвало негативную реакцию.
- Зеленский отказался принять генсека ООН в Киеве из-за его участия в саммите БРИКС.
- Россия использует международные платформы для легитимизации оккупации украинских территорий, создавая напряжение в отношениях между странами.
Как реагирует Украина на новое скандальное решение ООН
В МИД Украины уже выразили решительный протест из-за скандального решения ООН.
В ведомстве назвали действия организации вопиющим нарушением норм международного права и ряда собственных резолюций, среди которых 68/262 по "Территориальной целостности Украины".
В заявлении ведомства отмечается, что представители Украины настаивали на четком определении механизма регистрации участников WUF12, однако ООН-Хабитат допустил участие представителей страны-агрессорки.
В МИД призвали генсека ООН и руководство программы дать ответ, а также пересмотреть право людей, допустивших российских представителей, работать в органах этой системы.
Что известно о других скандальных решениях ООН на фоне преступной войны России против Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.
По словам экспосла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил уехать в РФ.
Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже издал МКС.
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС.
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