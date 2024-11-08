Представители ООН спровоцировали скандал, пригласив представителей оккупационной российской администрации на территории Крыма к участию в 12-й сессии Всемирного форума городов.

Как реагирует Украина на новое скандальное решение ООН

В МИД Украины уже выразили решительный протест из-за скандального решения ООН.

В ведомстве назвали действия организации вопиющим нарушением норм международного права и ряда собственных резолюций, среди которых 68/262 по "Территориальной целостности Украины".

Россия пытается использовать для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий как международных платформ, так и территории суверенных государств, в этом случае — Арабской Республики Египет, сознательно провоцируя напряжение, в том числе и на уровне двусторонних отношений, — отметили в МИД. Поделиться

В заявлении ведомства отмечается, что представители Украины настаивали на четком определении механизма регистрации участников WUF12, однако ООН-Хабитат допустил участие представителей страны-агрессорки.

В МИД призвали генсека ООН и руководство программы дать ответ, а также пересмотреть право людей, допустивших российских представителей, работать в органах этой системы.

Что известно о других скандальных решениях ООН на фоне преступной войны России против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.

По словам экспосла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил уехать в РФ.

Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже издал МКС.