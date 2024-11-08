ООН оказалась в центре скандала из-за взаимодействия с оккупантами в Крыму
Категория
Политика
Дата публикации

ООН оказалась в центре скандала из-за взаимодействия с оккупантами в Крыму

МИД Украины
Флаг ООН
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Представители ООН спровоцировали скандал, пригласив представителей оккупационной российской администрации на территории Крыма к участию в 12-й сессии Всемирного форума городов.

Главные тезисы

  • Представители ООН вызвали скандал, пригласив оккупационную администрацию РФ на территории Крыма на форум городов.
  • Решительный протест и критика со стороны Украины и западных дипломатов.
  • Участие генсека ООН в саммите с диктатором Путиным вызвало негативную реакцию.
  • Зеленский отказался принять генсека ООН в Киеве из-за его участия в саммите БРИКС.
  • Россия использует международные платформы для легитимизации оккупации украинских территорий, создавая напряжение в отношениях между странами.

Как реагирует Украина на новое скандальное решение ООН

В МИД Украины уже выразили решительный протест из-за скандального решения ООН.

В ведомстве назвали действия организации вопиющим нарушением норм международного права и ряда собственных резолюций, среди которых 68/262 по "Территориальной целостности Украины".

Россия пытается использовать для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий как международных платформ, так и территории суверенных государств, в этом случае — Арабской Республики Египет, сознательно провоцируя напряжение, в том числе и на уровне двусторонних отношений, — отметили в МИД.

В заявлении ведомства отмечается, что представители Украины настаивали на четком определении механизма регистрации участников WUF12, однако ООН-Хабитат допустил участие представителей страны-агрессорки.

В МИД призвали генсека ООН и руководство программы дать ответ, а также пересмотреть право людей, допустивших российских представителей, работать в органах этой системы.

Что известно о других скандальных решениях ООН на фоне преступной войны России против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.

По словам экспосла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил уехать в РФ.

Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже издал МКС.

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС.

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