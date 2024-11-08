Омбудсманы Украины и РФ положили начало новому формату — о чем идет речь

8 ноября в Беларуси уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Они обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны, и положили начало новому формату.
Главные тезисы
- Встреча омбудсманов Украины и РФ состоялась при содействии Беларуси.
- Результатами переговоров было осуществление репатриации тел военных, а также новые договоренности между Лубинцем и Москальковой.
Результаты встречи Лубинца и Москальковой
По словам Дмитрия Лубинца, встреча прошла при содействии официального Минска, на территории Республики Беларусь. Также участвовали представители Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, сообщается, что 8 ноября прошла репатриация тел погибших.
Кроме того, Дмитрий Лубинец добавил, что они с Москальковой обменялись списками военнопленных, которых посетили (Украина — российских военнопленных в нашей стране, Россия — украинских военнопленных на своей территории).
Что известно о новом формате сотрудничества омбудсманов Украины и РФ
Кроме того, Дмитрий Лубинец активно настаивает на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека напоминает, что продолжает взаимодействие с российской коллегой для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ.
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