Омбудсманы Украины и РФ положили начало новому формату — о чем идет речь
Категория
Украина
Дата публикации

Омбудсманы Украины и РФ положили начало новому формату — о чем идет речь

Дмитрий Лубинец
Лубинец
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8 ноября в Беларуси уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Они обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны, и положили начало новому формату.

Главные тезисы

  • Встреча омбудсманов Украины и РФ состоялась при содействии Беларуси.
  • Результатами переговоров было осуществление репатриации тел военных, а также новые договоренности между Лубинцем и Москальковой.

Результаты встречи Лубинца и Москальковой

По словам Дмитрия Лубинца, встреча прошла при содействии официального Минска, на территории Республики Беларусь. Также участвовали представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, сообщается, что 8 ноября прошла репатриация тел погибших.

Выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров 91-летняя женщина встретилась со своим сыном. Таким образом, мы показываем, что воссоединение семей — это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Кроме того, Дмитрий Лубинец добавил, что они с Москальковой обменялись списками военнопленных, которых посетили (Украина — российских военнопленных в нашей стране, Россия — украинских военнопленных на своей территории).

Что известно о новом формате сотрудничества омбудсманов Украины и РФ

Обменялись письмами. В том числе положили начало новому формату: передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ. Пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России, — добавил омбудсман.

Кроме того, Дмитрий Лубинец активно настаивает на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека напоминает, что продолжает взаимодействие с российской коллегой для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ.

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