ООН продовжила виплати українським пенсіонерам. Хто може отримати допомогу

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року.

Пенсіонери з прифронтових областей України отримають фінансову допомогу від ООН

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації

Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.

Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:

хто ще не має паспорта рф;

хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;

перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.

Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди. Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.