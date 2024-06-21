Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года.

Пенсионеры из прифронтовых областей Украины получат финансовую помощь от ООН

Пенсионеры, отвечающие условиям программы, будут получать выплаты в сумме, равной разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают.

Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Россияне используют "соцработников" на ВТО для сбора конфиденциальной информации

Так называемые социальные рабочие, состоящие из активистов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия", по приезду на ТОТ получают инструкции по сбору информации среди пенсионеров.

В частности, во время посещения они должны узнавать:

кто еще не имеет паспорта РФ;

кто поддерживает связь с родственниками на свободных территориях;

список потенциально не лояльных к оккупационным властям.

Центр национального сопротивления отмечает, что в России любые “волонтерские процессы” показательны и используются в целях пропаганды. Следовательно, каждый участник таких процессов является врагом, а значит, понесет ответственность за свои преступления.