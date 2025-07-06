Опалювальний сезон. Зеленський анонсував важливі рішення

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться підписання угоди із європейськими союзниками щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.

Україна готова підписати важливі угоди

У нас є перелік абсолютно чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні з лідерами Європи. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, на рівні Міністерства закордонних справ, Міненерго та "Нафтогазу" домовленості готуються до реалізації.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що підписання угод із союзниками відбудеться наступного тижня (7-13 липня).

Окрім того, вказано, що заплановані конференції з відновлення України у Римі.

До слова, 5 липня стало відомо, що одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України, який мали презентувати на конференції з відновлення України.

Це сталося на початку 2025 року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.