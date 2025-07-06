Опалювальний сезон. Зеленський анонсував важливі рішення

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться підписання угоди із європейськими союзниками щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.
Головні тези:
- Команда президента має список чітких цілей у підготовці до наступного опалювального сезону.
- Союзники України готові їй допомогти на цьому шляху.
Україна готова підписати важливі угоди
За словами глави держави, на рівні Міністерства закордонних справ, Міненерго та "Нафтогазу" домовленості готуються до реалізації.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що підписання угод із союзниками відбудеться наступного тижня (7-13 липня).
Окрім того, вказано, що заплановані конференції з відновлення України у Римі.
До слова, 5 липня стало відомо, що одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України, який мали презентувати на конференції з відновлення України.
Це сталося на початку 2025 року після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.
Що важливо розуміти, в Україні наразі немає високого ризику введення графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання у спекотні дні.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-