Отопительный сезон. Зеленский анонсировал важные решения
Категория
Экономика
Дата публикации

Отопительный сезон. Зеленский анонсировал важные решения

Владимир Зеленский
Украина готова подписать важные соглашения
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Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени состоится подписание соглашения с европейскими союзниками о поставках энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.

Главные тезисы

  • Команда президента имеет список четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону.
  • Союзники Украины готовы помочь ей на этом пути.

Украина готова подписать важные соглашения

У нас есть список абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, на уровне Министерства иностранных дел, Минэнерго и "Нефтегаза" договоренности готовятся к реализации.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что подписание соглашений с союзниками состоится на следующей неделе (7-13 июля).

Кроме того, указано, что запланированы конференции по восстановлению Украины в Риме.

К слову, 5 июля стало известно, что одна из самых крупных инвестиционных компаний мира BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины, который должны были презентовать на конференции по восстановлению Украины.

Это произошло в начале 2025 г. после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Что важно понимать, в Украине нет высокого риска введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

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