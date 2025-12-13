Операція "Труба". Дронарі ЗСУ знищили "трафік" окупантів на Куп'янськ — відео
Операція "Труба". Дронарі ЗСУ знищили "трафік" окупантів на Куп'янськ — відео

429-ий окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" знищив трубу, яку ворог використовував для інфільтрації особового складу в Куп'янськ.

Головні тези:

  • Окремий полк безпілотних систем “Ахіллес” знищив трубу, що використовувалася ворогом для інфільтрації особового складу в Куп'янськ.
  • У результаті операції “Труба” було виведено зі строю 1877 окупантів, що стало важливим кроком у звільненні міста.
  • Керівництво РФ намагалося провести окупацію Куп'янська, але контратака військ ЗСУ призвела до оточення російського угруповання у місті.

“Ахіллес” знищив трубу, якою окупанти заходили до Куп’янська

Наприкінці квітня "Ахіллес" зайшов у смугу оборони Купʼянська і з того часу працював по ключових завданнях: ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога.

У процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики — трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль.

Полк "Ахіллес" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.

На напрямку противник вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами.

Від квітня і до грудня у Купʼянську та на підходах силами 429 полку "Ахіллес" було виведено зі строю 1877 окупантів (998 — ліквідовано, 879 — поранено).

Зеленський у Куп'янську - перші подробиці та відео

