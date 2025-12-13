Операция "Труба". Дронари ВСУ уничтожили "трафик" оккупантов на Купянск — видео

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" уничтожил трубу, которую враг использовал для инфильтрации личного состава в Купянск.
Главные тезисы
- Успешная операция “Труба” проведена на Купянск силами 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес”.
- Уничтожение трубы, используемой врагами для инфильтрации личного состава, вывело из строя 1877 оккупантов, способствуя освобождению города.
"Ахиллес" уничтожил трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск
В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.
В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики — труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, позволявший врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.
Полк "Ахиллес" приступил к системной работе по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы подключились смежные подразделения Сил обороны Украины.
На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами.
