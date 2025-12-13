Операция "Труба". Дронари ВСУ уничтожили "трафик" оккупантов на Купянск — видео

"Ахиллес" уничтожил трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск

В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики — труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, позволявший врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.

Полк "Ахиллес" приступил к системной работе по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы подключились смежные подразделения Сил обороны Украины.

На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами.