Операция "Труба". Дронари ВСУ уничтожили "трафик" оккупантов на Купянск — видео
Украина
Операция "Труба". Дронари ВСУ уничтожили "трафик" оккупантов на Купянск — видео

дрон
Источник:  online.ua

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" уничтожил трубу, которую враг использовал для инфильтрации личного состава в Купянск.

Главные тезисы

  • Успешная операция “Труба” проведена на Купянск силами 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес”.
  • Уничтожение трубы, используемой врагами для инфильтрации личного состава, вывело из строя 1877 оккупантов, способствуя освобождению города.

"Ахиллес" уничтожил трубу, по которой оккупанты заходили в Купянск

В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики — труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, позволявший врагу накапливать силы, обходя огневой контроль.

Полк "Ахиллес" приступил к системной работе по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы подключились смежные подразделения Сил обороны Украины.

На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами.

С апреля и по декабрь в Купянске и на подходах силами 429 полка "Ахиллес" было выведено из строя 1877 окупантов (998 — ликвидировано, 879 — ранено).

