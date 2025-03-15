Полк "Ахиллес" уничтожил сразу 4 российские системы "Панцирь-С1" — видео

Воины 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" показали новые успешные результаты своей работы на фронте. Как оказалось, защитникам удалось уничтожить четыре вражеских системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Полк "Ахиллес" существенно ослабил вражескую ПВО

Подробностями новой успешной операции поделился командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, эти миссии некоторое время были секретными.

На новом видео можно увидеть четыре вражеских системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", уничтоженные ударными крылатых БПЛА.

Что важно понимать, "Панцирь-С1" — это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Армия РФ активно использует его для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных ударов.

Стоимость одного такого комплекса — около 14 млн долл., общая стоимость уничтоженной военной техники — около 56 млн дол.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.