Полк "Ахіллес" знищив одразу 4 російські системи "Панцир-С1" — відео

Воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" показали нові успішні результати своєї роботи на фронті. Як виявилося, захисникам вдалося знищити чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1".

Полк "Ахіллес" суттєво ослабив ворожу ППО

Подробицями нової успішної операції поділився командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, ці місії певний час були секретними.

На новому відео можна побачити чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1", знищені ударними крилатими БПЛА.

Що важливо розуміти, "Панцир-С1" — це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Армія РФ активно його використовує для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряних ударів.

Вартість одного такого комплексу — близько 14 млн дол, загальна вартість знищеної військової техніки — близько 56 млн дол.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.