Полк "Ахіллес" знищив одразу 4 російські системи "Панцир-С1" — відео

Воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" показали нові успішні результати своєї роботи на фронті. Як виявилося, захисникам вдалося знищити чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1".
Головні тези:
- Вартість одного знищеного комплексу “Панцир-С1” становить близько 14 млн доларів.
- Таким чином загальна вартість ліквідованої ворожої техніки склала 56 млн доларів.
Полк "Ахіллес" суттєво ослабив ворожу ППО
Подробицями нової успішної операції поділився командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.
За його словами, ці місії певний час були секретними.
На новому відео можна побачити чотири ворожих системи протиповітряної оборони "Панцир-С1", знищені ударними крилатими БПЛА.
Що важливо розуміти, "Панцир-С1" — це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс.
Армія РФ активно його використовує для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряних ударів.
Вартість одного такого комплексу — близько 14 млн дол, загальна вартість знищеної військової техніки — близько 56 млн дол.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Також вказано, що українські воїни уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника.
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