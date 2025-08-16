Орбан цинічно назвав світ "безпечнішим місцем" після зустрічі Трампа і Путіна

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на зустріч лідерів США та Росії в Алясці 16 серпня. На його думку, світ після цієї події став безпечнішим.
Головні тези:
- Орбан вважає, що світ став безпечнішим після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.
- Лідери Євросоюзу висловили важливу позицію щодо шляху до миру в Україні, в той час, як Угорщина її не підтримала.
- Зустріч Трампа та Путіна на Алясці була тривалою та продуктивною, хоча угоди поки що не було досягнуто.
Орбан похвалив Путіна і Трампа за зустріч на Алясці
Про це він написав у соцмережі Х.
Угорський прем'єр також побажав, аби кожні вихідні були "такими ж гарними".
For years we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today the world is a safer place than it was yesterday.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 16, 2025
May every weekend be at least this good!
Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Водночас Угорщина цю заяву не підтримала.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.
