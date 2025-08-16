Орбан цинічно назвав світ "безпечнішим місцем" після зустрічі Трампа і Путіна

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на зустріч лідерів США та Росії в Алясці 16 серпня. На його думку, світ після цієї події став безпечнішим.

Орбан похвалив Путіна і Трампа за зустріч на Алясці

Про це він написав у соцмережі Х.

Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються сигналами. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ безпечніше місце, ніж був учора. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Угорський прем'єр також побажав, аби кожні вихідні були "такими ж гарними".

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Водночас Угорщина цю заяву не підтримала.

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години — це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Поширити

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.