Орбан цинично назвал мир более "безопасным местом" после встречи Трампа и Путина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на встречу лидеров США и России в Аляске 16 августа. По его мнению, мир после этого события стал более безопасным.
Орбан похвалил Путина и Трампа за встречу на Аляске
Об этом он написал в соцсети Х.
Венгерский премьер также пожелал, чтобы каждые выходные были "столь же красивыми".
For years we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today the world is a safer place than it was yesterday.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 16, 2025
May every weekend be at least this good!
В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина лидеры Евросоюза обнародовали заявление, в котором отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. В то же время Венгрия это заявление не поддержала.
Утром 16 августа президент США провел телефонный разговор с украинским Зеленским коллегой. В ней участвовал ряд европейских лидеров. В ходе разговора Зеленский принял приглашение Трампа посетить Вашингтон уже в этот понедельник, 18 августа.
