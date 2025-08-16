Орбан цинично назвал мир более "безопасным местом" после встречи Трампа и Путина
Орбан цинично назвал мир более "безопасным местом" после встречи Трампа и Путина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на встречу лидеров США и России в Аляске 16 августа. По его мнению, мир после этого события стал более безопасным.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что мир стал более безопасным после встречи Трампа и Путина на Аляске.
  • Евросоюз поддержал важную позицию по миру в Украине, в отличие от Венгрии.
  • Встреча Трампа и Путина на Аляске была продуктивной, хотя соглашения пока не были достигнуты.

Орбан похвалил Путина и Трампа за встречу на Аляске

Об этом он написал в соцсети Х.

Годами мы наблюдали, как два крупнейших ядерных государства разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются сигналами. Этому теперь пришел конец. Сегодня мир более безопасно место, чем был вчера.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер также пожелал, чтобы каждые выходные были "столь же красивыми".

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина лидеры Евросоюза обнародовали заявление, в котором отмечается, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. В то же время Венгрия это заявление не поддержала.

Дональд Трамп и Владимир Путин в ночь на 16 августа провели саммит в городе Анкоридж на Аляске в формате "3 на 3", он длился почти три часа — это их самый длинный разговор. По словам американского лидера, встреча была "продуктивной" и они обсудили многие вопросы, однако "не у всех полностью пришли к согласию", поэтому "соглашения пока нет".

Утром 16 августа президент США провел телефонный разговор с украинским Зеленским коллегой. В ней участвовал ряд европейских лидеров. В ходе разговора Зеленский принял приглашение Трампа посетить Вашингтон уже в этот понедельник, 18 августа.

