Орбан погрожує ветувати довгостроковий бюджет ЄС. У чому причина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського союзу, якщо його країні не розблокують кошти, що були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією.
Головні тези:
- Віктор Орбан погрожує ветуванням наступного довгострокового бюджету ЄС через заморожені кошти та проблеми з верховенством права та корупцією.
- Угорщина вимагає розмороження коштів в обмін на підтримку бюджету ЄС, що може призвести до серйозних економічних наслідків для країни.
- Погіршення перспектив Угорщини у вирішенні суперечок з ЄС може вплинути на економічну стабільність і бюджетні перспективи країни.
Орбан знову погрожує ЄС
Йдеться про семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагатиме одностайності серед усіх членів політичного блоку тоді, коли Орбан вже має досвід затягування спільних рішень.
Bloomberg додає, що, за словами фінансових експертів, близько 20 млрд євро (приблизно 21,1 млрд дол), які наразі утримує ЄС через конфлікт з Угорщиною, є одним із серйозних викликів для економіки країни.
Минулого тижня рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз щодо боргового рейтингу Угорщини зі "стабільного" на "негативний". Таке рішення пояснюється погіршенням перспектив для угорського уряду в розв’язанні суперечки з ЄС.
Угорщина загострила стосунки з ЄС
Протягом останніх років, на тлі повномасштабної війни в Україні, між Угорщиною та Європейським Союзом загострилися суперечки, особливо з політичних і фінансових питань.
Угорщина заблокувала схвалення цього пакета, вимагаючи розмороження 30 млрд євро, які ЄС утримує через критику ситуації з верховенством права та корупцією в країні.
Втім, раніше Європейська комісія вирішила зняти блокування з 10 млрд євро, щоб отримати угорську згоду на старт переговорів про членство України в ЄС.
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