Орбан угрожает ветировать долгосрочный бюджет ЕС. В чем речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится наложить вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского союза, если его стране не разблокируют средства, замороженные из-за проблем с верховенством права и коррупцией.

Орбан снова угрожает ЕС

Речь идет о семилетнем бюджете ЕС с 2028 года, который потребует единодушия среди всех членов политического блока тогда, когда у Орбана уже есть опыт затягивания совместных решений.

Венгрия, непременно, получит эти средства. Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, нам придется получить в 2027 и 2028 годах, потому что если мы этого не сделаем, то у ЕС не будет бюджета, потому что я не соглашусь на это, — заявил он в интервью государственном радио Венгрии. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Bloomberg добавляет, что, по словам финансовых экспертов, около 20 млрд евро (около 21,1 млрд долл), которые сейчас удерживает ЕС из-за конфликта с Венгрией, является одним из серьезных вызовов для экономики страны.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долговому рейтингу Венгрии со "стабильного" на "негативный". Такое решение объясняется ухудшением перспектив для венгерского правительства в разрешении спора с ЕС.

Венгрия обострила отношения с ЕС

В последние годы, на фоне полномасштабной войны в Украине, между Венгрией и Европейским Союзом обострились споры, особенно по политическим и финансовым вопросам.

Одной из основных тем конфликта стал пакет финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро в поддержку Украины в период 2024-2027 годов. Поделиться

Венгрия заблокировала одобрение этого пакета, требуя размораживания 30 млрд евро, которые ЕС удерживает из-за критики ситуации с верховенством права и коррупцией в стране.

Впрочем, ранее Европейская комиссия решила снять блокировку с 10 млрд. евро, чтобы получить венгерское согласие на старт переговоров о членстве Украины в ЕС.