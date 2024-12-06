Орбан угрожает ветировать долгосрочный бюджет ЕС. В чем речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится наложить вето на следующий долгосрочный бюджет Европейского союза, если его стране не разблокируют средства, замороженные из-за проблем с верховенством права и коррупцией.
Главные тезисы
- Виктор Орбан угрожает заблокировать долгосрочный бюджет ЕС из-за замороженных средств и проблем с верховенством права.
- Венгрия требует размораживания средств в обмен на поддержку бюджета ЕС, что может негативно сказаться на экономике страны.
- Споры между Венгрией и ЕС обострились в связи с финансовым пакетом помощи для Украины, блокированным Венгрией из-за критики правовых проблем и коррупции.
- Около 20 млрд евро, удерживаемых ЕС из-за конфликта с Венгрией, становятся серьезным вызовом для экономики страны.
- Решение Moody's Investors Service сменить прогноз по долговому рейтингу Венгрии на 'негативный' связано с ухудшением перспектив в разрешении споров с ЕС.
Орбан снова угрожает ЕС
Речь идет о семилетнем бюджете ЕС с 2028 года, который потребует единодушия среди всех членов политического блока тогда, когда у Орбана уже есть опыт затягивания совместных решений.
Bloomberg добавляет, что, по словам финансовых экспертов, около 20 млрд евро (около 21,1 млрд долл), которые сейчас удерживает ЕС из-за конфликта с Венгрией, является одним из серьезных вызовов для экономики страны.
На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долговому рейтингу Венгрии со "стабильного" на "негативный". Такое решение объясняется ухудшением перспектив для венгерского правительства в разрешении спора с ЕС.
Венгрия обострила отношения с ЕС
В последние годы, на фоне полномасштабной войны в Украине, между Венгрией и Европейским Союзом обострились споры, особенно по политическим и финансовым вопросам.
Венгрия заблокировала одобрение этого пакета, требуя размораживания 30 млрд евро, которые ЕС удерживает из-за критики ситуации с верховенством права и коррупцией в стране.
Впрочем, ранее Европейская комиссия решила снять блокировку с 10 млрд. евро, чтобы получить венгерское согласие на старт переговоров о членстве Украины в ЕС.
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