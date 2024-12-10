Орбан провів зустріч з Трампом — перші деталі
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Орбан провів зустріч з Трампом — перші деталі

Орбан провів зустріч з Трампом — перші деталі
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Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі також був присутній Ілон Маск.

Головні тези:

  • Орбан зустрівся з Трампом та Ілоном Маском у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де обговорили важливі питання.
  • Прем'єр-міністр Угорщини є проросійським політиком та відомий своїми контроверсійними виступами щодо України та допомоги ЄС.
  • Трамп радиться з Орбаном та піддавав увазі ситуацію в Україні під час телефонних розмов після 5 листопада.
  • Лідер Угорщини планує відновити свою “миротворчу місію” і здійснити нові візити, можливо, передаючи повідомлення Трампу, Зеленському, Сі Цзіньпіну та Путіну.

Що відомо про зустріч Орбана і Трампа

Як повідомив Орбан, на зустріч були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

США сьогодні. Майбутнє почалося, — повідомив Орбан.

Орбан також додав, що день у Мар-а-Лаго пройшов у компанії Трампа, Маска і Волца, однак деталей обговорень не розкрив.

Варто зазначити, що сам Трамп поки не коментував цю зустріч у публічному просторі.

Трамп регулярно радиться з Орбаном

Що важливо розуміти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який ніколи цього не приховував.

Він часто виступає зі скандальними і брехливими заявами про Україну, а також блокує допомогу для неї у Євросоюзі.

За словами анонімних джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Окрім того, ЗМІ стало відомо, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

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