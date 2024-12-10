Орбан провів зустріч з Трампом — перші деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі також був присутній Ілон Маск.

Що відомо про зустріч Орбана і Трампа

Як повідомив Орбан, на зустріч були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

США сьогодні. Майбутнє почалося, — повідомив Орбан. Поширити

Орбан також додав, що день у Мар-а-Лаго пройшов у компанії Трампа, Маска і Волца, однак деталей обговорень не розкрив.

Варто зазначити, що сам Трамп поки не коментував цю зустріч у публічному просторі.

Трамп регулярно радиться з Орбаном

Що важливо розуміти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який ніколи цього не приховував.

Він часто виступає зі скандальними і брехливими заявами про Україну, а також блокує допомогу для неї у Євросоюзі.

За словами анонімних джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Окрім того, ЗМІ стало відомо, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.