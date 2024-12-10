Орбан провів зустріч з Трампом — перші деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі також був присутній Ілон Маск.
Головні тези:
- Орбан зустрівся з Трампом та Ілоном Маском у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де обговорили важливі питання.
- Прем'єр-міністр Угорщини є проросійським політиком та відомий своїми контроверсійними виступами щодо України та допомоги ЄС.
- Трамп радиться з Орбаном та піддавав увазі ситуацію в Україні під час телефонних розмов після 5 листопада.
- Лідер Угорщини планує відновити свою “миротворчу місію” і здійснити нові візити, можливо, передаючи повідомлення Трампу, Зеленському, Сі Цзіньпіну та Путіну.
Що відомо про зустріч Орбана і Трампа
Як повідомив Орбан, на зустріч були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.
USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2024
An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq
Орбан також додав, що день у Мар-а-Лаго пройшов у компанії Трампа, Маска і Волца, однак деталей обговорень не розкрив.
Варто зазначити, що сам Трамп поки не коментував цю зустріч у публічному просторі.
Трамп регулярно радиться з Орбаном
Що важливо розуміти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який ніколи цього не приховував.
Він часто виступає зі скандальними і брехливими заявами про Україну, а також блокує допомогу для неї у Євросоюзі.
За словами анонімних джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.
Окрім того, ЗМІ стало відомо, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.
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