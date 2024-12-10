Орбан провел встречу с Трампом — первые детали
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Орбан провел встречу с Трампом — первые детали

Орбан провел встречу с Трампом — первые детали
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече также присутствовал Илон Маск.

Главные тезисы

  • В ходе встречи Орбана с Трампом обсуждались важные вопросы, включая ситуацию в Украине.
  • Орбан, известный своими контроверсионными высказываниями по Украине, является пророссийским политиком.
  • СМИ утверждают, что Орбан планирует передавать сообщения Трампу, Зеленскому, Си Цзиньпину и Путину в рамках своей 'миротворческой миссии'.
  • Трамп регулярно советуется с Орбаном, что говорит о их близкой связи и взаимопонимании.
  • Детали встречи Орбана с Трампом остаются неизвестными, но намечаются новые визиты и возможные важные послания от лидера Венгрии.

Что известно о встречах Орбана и Трампа

Как сообщил Орбан, на встречу были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Уолц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

США сегодня. Будущее началось, — сообщил Орбан.

Орбан также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.

Следует отметить, что сам Трамп пока не комментировал эту встречу в публичном пространстве.

Трамп регулярно совещается с Орбаном

Что важно понимать, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, никогда этого не скрывавший.

Он часто выступает со скандальными и лживыми заявлениями об Украине, а также блокирует помощь для нее в Евросоюзе.

По словам анонимных источников, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Кроме того, СМИ стало известно, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

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