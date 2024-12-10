Орбан провел встречу с Трампом — первые детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече также присутствовал Илон Маск.

Что известно о встречах Орбана и Трампа

Как сообщил Орбан, на встречу были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Уолц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

США сегодня. Будущее началось, — сообщил Орбан. Поделиться

Орбан также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.

Следует отметить, что сам Трамп пока не комментировал эту встречу в публичном пространстве.

Трамп регулярно совещается с Орбаном

Что важно понимать, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, никогда этого не скрывавший.

Он часто выступает со скандальными и лживыми заявлениями об Украине, а также блокирует помощь для нее в Евросоюзе.

По словам анонимных источников, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Кроме того, СМИ стало известно, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.