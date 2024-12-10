Орбан провел встречу с Трампом — первые детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече также присутствовал Илон Маск.
Главные тезисы
- В ходе встречи Орбана с Трампом обсуждались важные вопросы, включая ситуацию в Украине.
- Орбан, известный своими контроверсионными высказываниями по Украине, является пророссийским политиком.
- СМИ утверждают, что Орбан планирует передавать сообщения Трампу, Зеленскому, Си Цзиньпину и Путину в рамках своей 'миротворческой миссии'.
- Трамп регулярно советуется с Орбаном, что говорит о их близкой связи и взаимопонимании.
- Детали встречи Орбана с Трампом остаются неизвестными, но намечаются новые визиты и возможные важные послания от лидера Венгрии.
Что известно о встречах Орбана и Трампа
Как сообщил Орбан, на встречу были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Уолц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.
USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 9, 2024
An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq
Орбан также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.
Следует отметить, что сам Трамп пока не комментировал эту встречу в публичном пространстве.
Трамп регулярно совещается с Орбаном
Что важно понимать, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, никогда этого не скрывавший.
Он часто выступает со скандальными и лживыми заявлениями об Украине, а также блокирует помощь для нее в Евросоюзе.
По словам анонимных источников, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.
Кроме того, СМИ стало известно, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-