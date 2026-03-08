Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути викрадені кошти та цінності
Ощадбанк налаштований боротися за свої права та майно
Джерело:  online.ua

Український державиний банк “Ощадбанк” звертає увагу на те, що влада Угорщини досі не повернула йому незаконно захоплені майно та цінності. На цьому тлі банк попереджає офіційній Будапешт, що подальший захист його прав у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах. 

Головні тези:

  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. 
  • Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
     

Ощадбанк налаштований боротися за свої права та майно

За словами представників банку, подальший захист їхніх прав у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.

Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

Що стосується другого напряму, то в цьому випадку буде йтися про здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Команда Ощадбанку вкотре наголосила, що абсолютно впевнена у законності своїх дій.

Окрім того, наголошується, що повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України.

Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей.

