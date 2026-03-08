Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути викрадені кошти та цінності

Український державиний банк “Ощадбанк” звертає увагу на те, що влада Угорщини досі не повернула йому незаконно захоплені майно та цінності. На цьому тлі банк попереджає офіційній Будапешт, що подальший захист його прав у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.
Головні тези:
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія.
- Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
Ощадбанк налаштований боротися за свої права та майно
За словами представників банку, подальший захист їхніх прав у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.
Що стосується другого напряму, то в цьому випадку буде йтися про здійснення правових кроків для повернення майна банку — двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
Команда Ощадбанку вкотре наголосила, що абсолютно впевнена у законності своїх дій.
Окрім того, наголошується, що повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України.
