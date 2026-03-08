Ощадбанк требует от Венгрии вернуть похищенные деньги и ценности

Украинский государственный банк Ощадбанк обращает внимание на то, что власти Венгрии до сих пор не вернули ему незаконно захваченные имущество и ценности. На этом фоне банк предупреждает официальный Будапешт, что дальнейшая защита его прав в разрешении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях.

Сбербанк настроен бороться за свои права и имущество

По словам представителей банка, дальнейшая защита их прав в разрешении инцидента в Венгрии будет осущетвляться в двух направлениях.

Первое: обжалование решения о ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке. Поделиться

Что касается второго направления, то в этом случае речь будет идти об осуществлении правовых шагов для возврата имущества банка — двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота.

Команда Ощадбанка в очередной раз подчеркнула, что абсолютно уверена в законности своих действий.

Кроме того, указано, что полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины.