Ощадбанк требует от Венгрии вернуть похищенные деньги и ценности

Украинский государственный банк Ощадбанк обращает внимание на то, что власти Венгрии до сих пор не вернули ему незаконно захваченные имущество и ценности. На этом фоне банк предупреждает официальный Будапешт, что дальнейшая защита его прав в разрешении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях.
Главные тезисы
- Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Сбербанком и Райффайзен Банком Австрия.
- Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
Сбербанк настроен бороться за свои права и имущество
По словам представителей банка, дальнейшая защита их прав в разрешении инцидента в Венгрии будет осущетвляться в двух направлениях.
Что касается второго направления, то в этом случае речь будет идти об осуществлении правовых шагов для возврата имущества банка — двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота.
Команда Ощадбанка в очередной раз подчеркнула, что абсолютно уверена в законности своих действий.
Кроме того, указано, что полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины.
