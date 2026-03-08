Ощадбанк требует от Венгрии вернуть похищенные деньги и ценности
Категория
Экономика
Дата публикации

Ощадбанк требует от Венгрии вернуть похищенные деньги и ценности

Сбербанк настроен бороться за свои права и имущество
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский государственный банк Ощадбанк обращает внимание на то, что власти Венгрии до сих пор не вернули ему незаконно захваченные имущество и ценности. На этом фоне банк предупреждает официальный Будапешт, что дальнейшая защита его прав в разрешении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях.

Главные тезисы

  • Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Сбербанком и Райффайзен Банком Австрия.
  • Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Сбербанк настроен бороться за свои права и имущество

По словам представителей банка, дальнейшая защита их прав в разрешении инцидента в Венгрии будет осущетвляться в двух направлениях.

Первое: обжалование решения о ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.

Что касается второго направления, то в этом случае речь будет идти об осуществлении правовых шагов для возврата имущества банка — двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота.

Команда Ощадбанка в очередной раз подчеркнула, что абсолютно уверена в законности своих действий.

Кроме того, указано, что полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины.

Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится в одну из ведущих международных компаний о проведении независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия придумала повод для похищения 7 украинцев и денег "Ощадбанка"
У Орбана хотят оправдать похищение 7 украинцев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нацполиция открыла уголовное производство насчет похищения инкассаторов Сбербанка в Венгрии
Нацполиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина добилась освобождения 7 задержанных Венгрией инкассаторов Сбербанка — Сибига
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?