Украина добилась освобождения 7 задержанных Венгрией инкассаторов Сбербанка — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина добилась освобождения семи украинцев, удерживаемых в Будапеште — они уже пересекли украинскую границу.
Главные тезисы
- Украина добилась освобождения 7 задержанных Венгрией украинских инкассаторов.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил успешное возвращение задержанных на родину.
Сибига заявил о возвращении в Украину задержанных Венгрией инкассаторов
По словам главы МИД, он проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Украине удалось добиться увольнения захваченных инкассаторов.
Я благодарю нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также наши правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их увольнения.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
