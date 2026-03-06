Украина добилась освобождения 7 задержанных Венгрией инкассаторов Сбербанка — Сибига

По словам главы МИД, он проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Украине удалось добиться увольнения захваченных инкассаторов.

Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали необходимую помощь.

Я благодарю нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также наши правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их увольнения.