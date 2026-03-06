Україна домоглася звільнення 7 затриманих Угорщиною інкасаторів Ощадбанку — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна домоглася звільнення семи українців, яких утримували в Будапешті — вони вже перетнули український кордон.
Головні тези:
- Україна вдалося домогтися звільнення 7 українських інкасаторів, яких тримала Угорщина.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішне повернення затриманих до України.
Сибіга заявив про повернення в Україну затриманих Угоршиною інкасаторів
За словами очільника МЗС, він поінформував президента Володимира Зеленського про те, що Україні вдалось домогтися звільнення захоплених інкасаторів.
Я дякую нашій команді у МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.
I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026
They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.
I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-