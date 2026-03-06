Україна домоглася звільнення 7 затриманих Угорщиною інкасаторів Ощадбанку — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна домоглася звільнення семи українців, яких утримували в Будапешті — вони вже перетнули український кордон.

Сибіга заявив про повернення в Україну затриманих Угоршиною інкасаторів

За словами очільника МЗС, він поінформував президента Володимира Зеленського про те, що Україні вдалось домогтися звільнення захоплених інкасаторів.

Вони вже у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Я дякую нашій команді у МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.