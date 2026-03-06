Україна домоглася звільнення 7 затриманих Угорщиною інкасаторів Ощадбанку — Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна домоглася звільнення 7 затриманих Угорщиною інкасаторів Ощадбанку — Сибіга

Андрій Сибіга
Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна домоглася звільнення семи українців, яких утримували в Будапешті — вони вже перетнули український кордон.

Головні тези:

  • Україна вдалося домогтися звільнення 7 українських інкасаторів, яких тримала Угорщина.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішне повернення затриманих до України.

Сибіга заявив про повернення в Україну затриманих Угоршиною інкасаторів

За словами очільника МЗС, він поінформував президента Володимира Зеленського про те, що Україні вдалось домогтися звільнення захоплених інкасаторів.

Вони вже у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали необхідну допомогу.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Я дякую нашій команді у МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допоміг досягти їхнього звільнення.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина захопила в заручники 7 українців і викрала гроші "Ощадбанку"
Андрій Сибіга
Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина вигадала привід для викрадення 7 українців і грошей "Ощадбанку"
Орбан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
Нацполіція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?