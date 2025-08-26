ОСУВ "Дніпро" звітує про ситуацію на межі Дніпропетровщини
ОСУВ "Дніпро" звітує про ситуацію на межі Дніпропетровщини

Що відбувається на межі Дніпропетровщини
Джерело:  online.ua

26 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ “Дніпро” (ОСУВ) виступило з важливою заявою щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Головні тези:

  • ОСУВ “Дніпро” стверджує, що інформація про окупацію росіянами населених пунктів не відповідає дійсності.
  • За словами воїнів, наразі там тривають активні бої.

Що відбувається на межі Дніпропетровщини

26 серпня аналітики моніторингова проєкту DeepState заявили про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.

За їхніми словами, це перші окуповані населені пункти в регіоні.

На Запорізьке та Новогеоргіївку противник здійснює свій тиск зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка, яке, хтось при першій фіксації просувань розглядав як потенційний рух в напрямку Гуляйполя, що очевидно не було таким, адже для ворога складається можливість просувань в тому районі з "ефектним" обходом Комишувахи та Маліївки, які вони ніяк не можуть взяти, — заявили в DeepState.

ОСУВ "Дніпро" стверджує, що українські воїни зупинили просування російських окупантів та продовжують контролювати село Запорізьке.

Окрім того, вказано, що наразі тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка.

Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності, — запевняє ОСУВ "Дніпро".

НГУ

