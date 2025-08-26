ОСУВ "Дніпро" звітує про ситуацію на межі Дніпропетровщини

26 серпня оперативно-стратегічне угруповання військ “Дніпро” (ОСУВ) виступило з важливою заявою щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей.
Головні тези:
- ОСУВ “Дніпро” стверджує, що інформація про окупацію росіянами населених пунктів не відповідає дійсності.
- За словами воїнів, наразі там тривають активні бої.
Що відбувається на межі Дніпропетровщини
26 серпня аналітики моніторингова проєкту DeepState заявили про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.
За їхніми словами, це перші окуповані населені пункти в регіоні.
ОСУВ "Дніпро" стверджує, що українські воїни зупинили просування російських окупантів та продовжують контролювати село Запорізьке.
Окрім того, вказано, що наразі тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка.
