ОСУВ "Дніпро" звітує про ситуацію на межі Дніпропетровщини

На Запорізьке та Новогеоргіївку противник здійснює свій тиск зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка, яке, хтось при першій фіксації просувань розглядав як потенційний рух в напрямку Гуляйполя, що очевидно не було таким, адже для ворога складається можливість просувань в тому районі з "ефектним" обходом Комишувахи та Маліївки, які вони ніяк не можуть взяти, — заявили в DeepState.