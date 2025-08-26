ОСУВ "Днепр" отчитывается о ситуации на границе Днепропетровщины

На Запорожское и Новогеоргиевку противник оказывает свое давление со стороны Зеленого Поля и села Темировка, которое кто-то при первой фиксации продвижений рассматривал как потенциальное движение в направлении Гуляйполя, что очевидно не было таким, ведь для врага складывается возможность продвижений в том районе с "эффектным" обходом Камышува и Михайловки, — пишет DeepState.