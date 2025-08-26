ОСУВ "Днепр" отчитывается о ситуации на границе Днепропетровщины
Категория
Украина
Дата публикации

ОСУВ "Днепр" отчитывается о ситуации на границе Днепропетровщины

Что происходит на границе Днепропетровщины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

26 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ) выступила с важным заявлением относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Главные тезисы

  • ОСУВ "Днепр" утверждает, что информация об оккупации россиянами населенных пунктов не соответствует действительности.
  • По словам воинов, сейчас там продолжаются активные бои.

Что происходит на границе Днепропетровщины

26 августа аналитики мониторингового проекта DeepState заявили об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

По их словам, это первые оккупированные населённые пункты в регионе.

На Запорожское и Новогеоргиевку противник оказывает свое давление со стороны Зеленого Поля и села Темировка, которое кто-то при первой фиксации продвижений рассматривал как потенциальное движение в направлении Гуляйполя, что очевидно не было таким, ведь для врага складывается возможность продвижений в том районе с "эффектным" обходом Камышува и Михайловки, — пишет DeepState.

ОСУВ "Днепр" утверждает, что украинские воины остановили продвижение российских оккупантов и продолжают контролировать село Запорожское.

Кроме того, указано, что сейчас продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности, — уверяет ОСУВ "Днепр".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азов" устроил армии РФ "смертельный провал" во время нового наступления
"Азов" поражает мир своими успехами на фронте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа есть самый мощный козырь для давления на Путина
Трамп может перейти в "контрнаступление"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нацгвардия уничтожила дорогую российскую систему — видео
НГУ
Что известно о новых успехах НГУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?