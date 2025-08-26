ОСУВ "Днепр" отчитывается о ситуации на границе Днепропетровщины

26 августа оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ) выступила с важным заявлением относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Главные тезисы
- ОСУВ "Днепр" утверждает, что информация об оккупации россиянами населенных пунктов не соответствует действительности.
- По словам воинов, сейчас там продолжаются активные бои.
Что происходит на границе Днепропетровщины
26 августа аналитики мониторингового проекта DeepState заявили об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
По их словам, это первые оккупированные населённые пункты в регионе.
ОСУВ "Днепр" утверждает, что украинские воины остановили продвижение российских оккупантов и продолжают контролировать село Запорожское.
Кроме того, указано, что сейчас продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка.
