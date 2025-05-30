Розробка ГУР. Українські воїни мобільним ЗРК знищили новітній дрон РФ — відео

Протиповітряна оборона України 29 травня успішно збила з розробленого українською розвідкою зенітного ракетного комплексу новітній реактивний безпілотник росіян "Дань-М".
Головні тези:
- Українські військові успішно збили новітній російський дрон за допомогою мобільного зенітно-ракетного комплексу.
- Діяльність російських дронів "Дань-М" була спрямована на агресію по території Одеської області.
- Захисники України використали розроблений спільними зусиллями мобільний ЗРК з ракетами Р-73 для знищення дрона.
ППО мобільним ЗРК знищила реактивний дрон РФ
ППО збила "Дань-М" над Чорним морем 29 травня під час атаки безпілотників на Одеську область.
Для протидії дрону було застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, що було обладнано ракети Р-73.
Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі — ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-М", знищено: він впав у Чорне море.
29 травня голова ГО "Центр радіотехнологій" Сергій Бескрестнов заявив, що Росія вночі здійснила атаку із застосуванням нового типу ударного реактивного безпілотного літального апарата під назвою "Дань-М".
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