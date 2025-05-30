Разработка ГУР. Украинские воины мобильным ЗРК уничтожили новейший дрон РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Разработка ГУР. Украинские воины мобильным ЗРК уничтожили новейший дрон РФ — видео

ГУР
Дань-М
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Противовоздушная оборона Украины 29 мая успешно сбила с разработанного украинской разведкой зенитного ракетного комплекса новейший реактивный беспилотник россиян "Дань-М".

Главные тезисы

  • Украинские военные сбили новейший российский дрон с помощью мобильного зенитно-ракетного комплекса.
  • Деятельность российских дронов была направлена на агрессию по территории Одесской области.
  • Мобильный зенитно-ракетный комплекс с ракетами Р-73 был использован для уничтожения дрона.

ПВО мобильным ЗРК уничтожила реактивный дрон РФ

ПВО сбило "Дань-М" над Черным морем 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область.

Для противодействия дрону был применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оборудованный ракетами Р-73.

После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели — враждебный новейший реактивный беспилотник, вероятно, "Дань-М", уничтожен: он упал в Черное море.

29 мая глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов заявил, что Россия ночью совершила атаку с применением нового типа ударного реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Дань-М".

По его словам, эти дроны изначально создавались как реактивная мишень, предназначенная для учений и тестирования систем ПВО, но Россия модифицировала и переоборудовала их для нанесения ударов.

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