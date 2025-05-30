Разработка ГУР. Украинские воины мобильным ЗРК уничтожили новейший дрон РФ — видео

Противовоздушная оборона Украины 29 мая успешно сбила с разработанного украинской разведкой зенитного ракетного комплекса новейший реактивный беспилотник россиян "Дань-М".
Главные тезисы
- Украинские военные сбили новейший российский дрон с помощью мобильного зенитно-ракетного комплекса.
- Деятельность российских дронов была направлена на агрессию по территории Одесской области.
- Мобильный зенитно-ракетный комплекс с ракетами Р-73 был использован для уничтожения дрона.
ПВО мобильным ЗРК уничтожила реактивный дрон РФ
ПВО сбило "Дань-М" над Черным морем 29 мая во время атаки беспилотников на Одесскую область.
Для противодействия дрону был применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оборудованный ракетами Р-73.
После обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели — враждебный новейший реактивный беспилотник, вероятно, "Дань-М", уничтожен: он упал в Черное море.
29 мая глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов заявил, что Россия ночью совершила атаку с применением нового типа ударного реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Дань-М".
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