ПА ОБСЄ визнала дії РФ проти України геноцидом і вимагає деколонізації

Перші подробиці розкрив член парламентської делегації Павло Фролов.

Він звертає увагу на те, що саме у день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

Ба більше, вказано, що цей документ визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

заклик до усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;

заклик до держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;

вказано на важливість швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;

президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи РФ;

підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;