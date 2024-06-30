ПА ОБСЄ визнала дії РФ проти України геноцидом і вимагає деколонізації

30 червня офіційно стало відомо, що Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу та заявила про необхідність деколонізації країни-агресорки.
Головні тези:
- Резолюція закликає держави-учасниці ОБСЄ долучитися до мирного завершення війни.
- Озвучені вимоги щодо створення Спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочини у війні проти України та інші конкретні заходи.
- Завершення війни з РФ та її деколонізація вважаються передумовами для міцного миру в регіоні та у світі.
ПА ОБСЄ ухвалила фінальне рішення щодо Росії
Перші подробиці розкрив член парламентської делегації Павло Фролов.
Він звертає увагу на те, що саме у день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.
Ба більше, вказано, що цей документ визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".
Головні тези резолюції ПА ОБСЄ щодо війни РФ проти України:
заклик до усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
заклик до держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
вказано на важливість швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи РФ;
підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.
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