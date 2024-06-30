ПА ОБСЕ признала действия РФ против Украины геноцидом и требует деколонизации

30 июня стало известно, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа и заявила о необходимости деколонизации страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Резолюция призывает государства-участники ОБСЕ присоединиться к мирному завершению войны.
- Озвучены требования по созданию Специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступления в войне против Украины и другие конкретные меры.
- Завершение войны с РФ и ее деколонизация считаются базой для крепкого мира в регионе и мире.
ПА ОБСЕ приняла финальное решение относительно России
Первые подробности раскрыл член парламентской делегации Павел Фролов.
Он обращает внимание на то, что именно в день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признав действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом.
Более того, указано, что этот документ определяет деколонизацию РФ "необходимым условием для установления крепкого мира".
Главные тезисы резолюции ПА ОБСЕ касательно войны РФ против Украины:
призыв ко всем 53 странам-участницам ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;
призыв к государствам ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности РФ за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армии РФ;
указано на важность быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном Реестре ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ;
президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ;
поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;
призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.
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