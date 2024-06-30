ПА ОБСЕ признала действия РФ против Украины геноцидом и требует деколонизации

Первые подробности раскрыл член парламентской делегации Павел Фролов.

Он обращает внимание на то, что именно в день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, признав действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом.