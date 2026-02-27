Пакистан оголосив війну Афганістану — відео

27 лютого міністр оборони Пакистану Мохаммад Асіф офіційно заявив, що його країна у стані війни з Афганістаном, оскільки “терпіння вичерпалося”.

Між Афганістаном та Пакистаном почалася війна

Згідно з останніми даними, протягом ночі Пакистан завдавав авіаційних і наземних ударів по об’єктах “Талібану” у Кабулі, Кандагарі та Пактії.

З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Мохаммад Асіф:

Після виведення військ НАТО очікувалося, що в Афганістані настане мир, і Талібан зосередиться на інтересах афганського народу та мирі в регіоні. Але Талібан перетворив Афганістан на колонію Індії. Вони зібрали терористів з усього світу в Афганістані та почали експортувати тероризм. Вони позбавили свій народ основних прав людини. Вони забрали права, які іслам надає жінкам. Поширити

За словами міністра, його країна зробила все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, однак дипломатичні інструменти не спрацювали.

На цьому тлі Мохаммад Асіф заявив, що Талібан став посередником Індії.

Роль Пакистану в минулому була позитивною. Він приймав 5 мільйонів афганців протягом 50 років. Навіть сьогодні мільйони афганців заробляють на життя на нашій землі. Наше терпіння вичерпалося. Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Поширити

Ще ввечері 26 лютого стало відомо, що Афганістан розпочав масштабні наступальні дії проти позицій пакистанських збройних сил вздовж лінії Дюранда.