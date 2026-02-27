Пакистан оголосив війну Афганістану — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Пакистан оголосив війну Афганістану — відео

Між Афганістаном та Пакистаном почалася війна
Джерело:  online.ua

27 лютого міністр оборони Пакистану Мохаммад Асіф офіційно заявив, що його країна у стані війни з Афганістаном, оскільки “терпіння вичерпалося”.

Головні тези:

  • Пакистан звинувачує Талібан у співпраці з Індією та тероризмі.
  • Таліби заявляють, що взяли під контроль вже декілька постів пакистанської армії.

Між Афганістаном та Пакистаном почалася війна

Згідно з останніми даними, протягом ночі Пакистан завдавав авіаційних і наземних ударів по об’єктах “Талібану” у Кабулі, Кандагарі та Пактії.

З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Мохаммад Асіф:

Після виведення військ НАТО очікувалося, що в Афганістані настане мир, і Талібан зосередиться на інтересах афганського народу та мирі в регіоні. Але Талібан перетворив Афганістан на колонію Індії. Вони зібрали терористів з усього світу в Афганістані та почали експортувати тероризм. Вони позбавили свій народ основних прав людини. Вони забрали права, які іслам надає жінкам.

За словами міністра, його країна зробила все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, однак дипломатичні інструменти не спрацювали.

На цьому тлі Мохаммад Асіф заявив, що Талібан став посередником Індії.

Роль Пакистану в минулому була позитивною. Він приймав 5 мільйонів афганців протягом 50 років. Навіть сьогодні мільйони афганців заробляють на життя на нашій землі. Наше терпіння вичерпалося. Тепер у нас буде відкрита війна з вами.

Ще ввечері 26 лютого стало відомо, що Афганістан розпочав масштабні наступальні дії проти позицій пакистанських збройних сил вздовж лінії Дюранда.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія майже подвоїла експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану
танкер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Дитячі шлюби в Афганістані — ситуація стрімко погіршується
В Афганістані продовжують знущатися над дітьми
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Афганістані Талібан дозволив домашнє насильство над жінками та дітьми
Ситуація в Афганістані продовжує стрімко погіршуватися

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?