Пакистан оголосив війну Афганістану — відео

27 лютого міністр оборони Пакистану Мохаммад Асіф офіційно заявив, що його країна у стані війни з Афганістаном, оскільки “терпіння вичерпалося”.
Головні тези:
- Пакистан звинувачує Талібан у співпраці з Індією та тероризмі.
- Таліби заявляють, що взяли під контроль вже декілька постів пакистанської армії.
Між Афганістаном та Пакистаном почалася війна
Згідно з останніми даними, протягом ночі Пакистан завдавав авіаційних і наземних ударів по об’єктах “Талібану” у Кабулі, Кандагарі та Пактії.
З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Мохаммад Асіф:
За словами міністра, його країна зробила все можливе, щоб стабілізувати ситуацію, однак дипломатичні інструменти не спрацювали.
На цьому тлі Мохаммад Асіф заявив, що Талібан став посередником Індії.
Ще ввечері 26 лютого стало відомо, що Афганістан розпочав масштабні наступальні дії проти позицій пакистанських збройних сил вздовж лінії Дюранда.
