В Афганістані Талібан дозволив домашнє насильство над жінками та дітьми
В Афганістані Талібан дозволив домашнє насильство над жінками та дітьми

Ситуація в Афганістані продовжує стрімко погіршуватися
Джерело:  The Telegraph

Ватажок Талібану Хібатулла Ахундзада підписав новий кримінально-процесуальний кодекс, який фактично та юридично легалізує домашнє насильство над жінками та дітьми в Афганістані. Окрім того, узаконено смертну кару для інакодумців та поділ людей на "вільних" і "рабів".

Головні тези:

  • В країні фактично діє заборона втечі жінок та дітей від домашнього насильства.
  • "Повстанці" в Афганістані можуть бути засуджені до смертної кари.

Ситуація в Афганістані продовжує стрімко погіршуватися

Кодекс, який нещодавно офіційно затвердив Талібан, фактично дозволяє чоловікам "фізично карати" дружин, якщо це не призводить до переломів кісток або відкритих ран.

Що важливо розуміти, кримінальна відповідальність передбачена лише у разі завдання тяжких тілесних ушкоджень — злочинцям нібито загрожуватиме 15 днів ув'язнення.

Журналісти звертають увагу на те, що доводити факт побиття у суді повинна сама постраждала, що фактично майже неможливо.

Так, у кодесі Талібана йдеться про те, що постраждала повинна продемонструвати сліди побиття на тілі чоловікові-судді, але при цьому бути повністю закритою і в супроводі опікуна (тобто чоловіка, який часто і є агресором).

Щодо дітей, документ також забороняє лише ті форми насильства, які спричиняють "переломи кісток" або "розрив шкіри". Стаття 48 передбачає, що батько може фізично карати сина віком від 10 років, зокрема за нехтування молитвами.

Інші види насильства, як-от психологічне чи сексуальне, фактично в Афганістані ніхто не заборонив.

В Афганістані продовжують знущатися над дітьми

