В Афганистане Талибан разрешил домашнее насилие над женщинами и детьми
Категория
Мир
Дата публикации

В Афганистане Талибан разрешил домашнее насилие над женщинами и детьми

Ситуация в Афганистане продолжает стремительно ухудшаться
Источник:  The Telegraph

Главарь Талибана Хибатулла Ахундзада подписал новый уголовно-процессуальный кодекс, фактически и юридически легализующий домашнее насилие над женщинами и детьми в Афганистане. Кроме того, узаконена смертная казнь для инакомыслящих и разделение людей на "свободных" и "рабов".

Главные тезисы

  • В стране фактически действует запрет на побег женщин и детей от домашнего насилия.
  • "Повстанцы" в Афганистане могут быть приговорены к смертной казни.

Кодекс, которые недавно официально утвердил Талибан, фактически позволяет мужчинам "физически наказывать" жен, если это не приводит к переломам костей или открытым ранам.

Что важно понимать, уголовная ответственность предусмотрена только в случае нанесения тяжких телесных повреждений — преступникам якобы грозит 15 дней заключения.

Журналисты обращают внимание на то, что доказывать факт избиения в суде должна сама пострадавшая, что фактически почти невозможно.

Так, в кодесе Талибана указано, что пострадавшая должна продемонстрировать следы избиения на теле мужчине-судье, но при этом быть полностью закрытой и в сопровождении опекуна (т.е. мужчины, который часто и является агрессором).

Относительно детей документ также запрещает лишь те формы насилия, которые вызывают "переломы костей" или "разрыв кожи". Статья 48 предусматривает, что отец может физически наказывать сына в возрасте от 10 лет, в том числе за пренебрежение молитвами.

Другие виды насилия, например психологическое или сексуальное, фактически в Афганистане никто не запретил.

В Афганистане продолжают издеваться над детьми и женщинами

