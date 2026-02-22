В Афганистане Талибан разрешил домашнее насилие над женщинами и детьми

Главарь Талибана Хибатулла Ахундзада подписал новый уголовно-процессуальный кодекс, фактически и юридически легализующий домашнее насилие над женщинами и детьми в Афганистане. Кроме того, узаконена смертная казнь для инакомыслящих и разделение людей на "свободных" и "рабов".
Главные тезисы
- В стране фактически действует запрет на побег женщин и детей от домашнего насилия.
- "Повстанцы" в Афганистане могут быть приговорены к смертной казни.
Ситуация в Афганистане продолжает стремительно ухудшаться
Кодекс, которые недавно официально утвердил Талибан, фактически позволяет мужчинам "физически наказывать" жен, если это не приводит к переломам костей или открытым ранам.
Что важно понимать, уголовная ответственность предусмотрена только в случае нанесения тяжких телесных повреждений — преступникам якобы грозит 15 дней заключения.
Журналисты обращают внимание на то, что доказывать факт избиения в суде должна сама пострадавшая, что фактически почти невозможно.
Так, в кодесе Талибана указано, что пострадавшая должна продемонстрировать следы избиения на теле мужчине-судье, но при этом быть полностью закрытой и в сопровождении опекуна (т.е. мужчины, который часто и является агрессором).
Другие виды насилия, например психологическое или сексуальное, фактически в Афганистане никто не запретил.
