Пакистан объявил войну Афганистану — видео

27 февраля министр обороны Пакистана Мохаммад Асиф официально заявил, что его страна в состоянии войны с Афганистаном, поскольку "терпение иссякло".

Между Афганистаном и Пакистаном началась война

Согласно последним данным, в течение ночи Пакистан наносил авиационные и наземные удары по объектам "Талибана" в Кабуле, Кандагаре и Пактии.

С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Мохаммад Асиф:

После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане наступит мир, и Талибан будет сосредоточен на интересах афганского народа и мира в регионе. Но Талибан превратил Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и стали экспортировать терроризм. Они лишили свой народ основных прав человека. Они забрали права, которые ислам предоставляет женщинам. Поделиться

По словам министра, его страна сделала все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, однако дипломатические инструменты не сработали.

На этом фоне Мохаммад Асиф заявил, что Талибан стал посредником Индии.

Роль Пакистана в прошлом была положительной. Он принимал пять миллионов афганцев в течение 50 лет. Даже сегодня миллионы афганцев зарабатывают на жизнь на нашей земле. Наше терпение исчерпалось. Теперь у нас будет открыта война с вами. Поделиться

Еще вечером 26 февраля стало известно, что Афганистан приступил к масштабным наступательным действиям против позиций пакистанских вооруженных сил вдоль линии Дюранда.