Пакистан объявил войну Афганистану — видео

27 февраля министр обороны Пакистана Мохаммад Асиф официально заявил, что его страна в состоянии войны с Афганистаном, поскольку "терпение иссякло".
Главные тезисы
- Пакистан обвиняет Талибан в сотрудничестве с Индией.
- Талибы заявляют, что взяли под контроль уже несколько постов пакистанской армии.
Между Афганистаном и Пакистаном началась война
Согласно последним данным, в течение ночи Пакистан наносил авиационные и наземные удары по объектам "Талибана" в Кабуле, Кандагаре и Пактии.
С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Мохаммад Асиф:
По словам министра, его страна сделала все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, однако дипломатические инструменты не сработали.
На этом фоне Мохаммад Асиф заявил, что Талибан стал посредником Индии.
Еще вечером 26 февраля стало известно, что Афганистан приступил к масштабным наступательным действиям против позиций пакистанских вооруженных сил вдоль линии Дюранда.
