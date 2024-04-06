Пальне для авіації Данії може надходити з Росії — ЗМІ
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Пальне для авіації Данії може надходити з Росії — ЗМІ

Пальне для авіації Данії може надходити з Росії — ЗМІ

Частина пального, яке використовують літаки Повітряних сил Данії, цілком ймовірно, може надходити з Росії.

Пальне для авіації Данії може надходити з Росії

Журналісти припустили, що російське походження могли мати майже 2 млн літрів авіапального, яке закупили для Повітряних сил Данії, хоча формально його придбали в не в російських продавців.

Кілька документів, отриманих виданням, свідчать, що частину пального постачальники закуповували в аеропорту Стамбула та у турецької компанії BP.

Дані аналітичної компанії Datadesk свідчать, що ця компанія торгує з індійською Nayara Energy, у якій є частка власності "Роснєфті". На додачу відомо, що понад 50% всього імпорту пального до Туреччини надходить з Росії.

Чи були офіційні дослідження

Журналісти також з’ясували, що в армії Данії не проводили детальних досліджень з приводу походження пального. Хоча від травня 2022 року закупівельне агентство FMI вимагає від постачальників розписку, що вони дбають про дотримання західних санкцій.

Формально FMI може просити у постачальників сертифікат про походження пального, але оскільки переважна більшість пального проходить через данський НПЗ, його можуть вказувати як джерело походження.

У FMI в відповіді на запит фактично визнали, що не можуть встановити, чи не проходила якась частка пального через підприємство в Індії, де має частку власності "Роснєфть".

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