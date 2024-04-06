Горючее для авиации Дании может поступать из России — СМИ
Категория
Мир
Дата публикации

Горючее для авиации Дании может поступать из России — СМИ

авиация
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Часть горючего, которое используют самолеты Воздушных сил Дании, по всей вероятности, может поступать из России.

Горючее для авиации Дании может поступать из России

Журналисты предположили, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил Дании, хотя формально его приобрели у не у российских продавцов.

Несколько документов, полученных изданием, свидетельствуют о том, что часть горючего поставщики закупали у аэропорта Стамбула и у турецкой компании BP.

Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, у которой есть доля собственности "Роснефти". Вдобавок известно, что более 50% всего импорта горючего в Турцию поступает из России.

Были ли официальные исследования

Журналисты также выяснили, что в армии Дании не проводились подробные исследования по поводу происхождения горючего. Хотя с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписки, что они заботятся о соблюдении западных санкций.

Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении горючего, но поскольку основная часть горючего проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.

В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля горючего через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть".

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