Панама спростувала заяву Держдепу щодо безкоштовного проходження каналом кораблів уряду США
Категорія
Світ
Дата публікації

Панама спростувала заяву Держдепу щодо безкоштовного проходження каналом кораблів уряду США

Держдеп США
Панамський канал
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У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вранці 6 лютого заявили про нібито безкоштовний транзит для американських урядових суден через Панамський канал. На це повідомлення офіційно відповіла Панама.

Головні тези:

  • Панама відхрестилася від заяви Держдепу про безкоштовний прохід кораблів США через Панамський канал.
  • Адміністрація Панамського каналу підтвердила, що не вносила жодних змін до тарифів та зборів для американських суден.
  • Панама підтверджує свій повний контроль над Панамським каналом, який відіграє важливу роль у міжнародній торгівлі.

Панама спростувала заяву Держдепу щодо каналу

Про це стало відомо з Twitter-акаунта адміністрації Панамського каналу.

У зв’язку з публікацією, поширеною Державним департаментом США, адміністрація Панамського каналу, яка має повноваження встановлювати тарифи та інші збори за прохід через канал, повідомляє, що не вносила жодних змін до них.

Водночас підкреслюється готовність до подальшого діалогу США, у тому ж числі, щодо питання проходження американських військових кораблів.

Раніше у Держдепі заявили, що Панама погодилася скасувати фінансові збори з суден, які належать уряду Сполучених Штатів Америки, за прохід Панамським каналом. Такі кораблі відтепер зможуть рухатися цим суднохідним шляхом без плати.

В американському відомстві зауважили, що таке звільнення від сплати зборів допоможе уряду заощадити кілька мільйонів доларів протягом року.

Урядові судна США тепер можуть проходити Панамським каналом без зборів, заощаджуючи уряду США мільйони доларів на рік.

У заяві відомства не згадуються інші кораблі та судна, для яких панамська сторона могла погодитися скасувати плату за прохід каналом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про намір повернути контроль своєї країни над Панамським каналом. Він наголошував на нібито порушенні існуючих угод і стверджував, що Китай фактично керує цим стратегічно важливим об'єктом.

У відповідь на ці заяви очільник Панами Хосе Рауль Муліно запевнив, що контроль над каналом повністю належить його державі. Він підкреслив, що ця водна артерія, яка відіграє ключову роль у міжнародній торгівлі, зокрема для США, залишається під панамським управлінням і надалі.

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