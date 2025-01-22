Панама звернулася до ООН через наміри Трампа відібрати Панамський канал

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба надіслав листа генеральному секретарю організації Антоніу Гутеррішу. Він висловив занепокоєння через заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого повернення контролю над Панамським каналом.

У Панамі занепокоєні заяви Трампа щодо Панамського каналу

Як повідомляє Reuters, наприкінці грудня 2024 року Трамп заявив, що США можуть знову взяти під контроль Панамський канал, який був переданий Панамі в 1999 році.

Президент зазначив, що Панама встановила занадто високі тарифи на використання каналу, а також висловив стурбованість впливом Китаю на його управління. Він пообіцяв не допустити, щоб канал опинився в «чужих руках».

У своєму зверненні до ООН Альфаро де Альба наголосив, що згідно зі статутом організації, країни зобов’язані утримуватися від загрози застосування сили, яка може порушити територіальну цілісність або політичну незалежність будь-якої держави.

Лист було розіслано всім 15 членам Ради Безпеки ООН. Варто зазначити, що Панама є непостійним членом Радбезу на період 2025—2026 років.

Трамп погрожує забрати Панамський канал військовим шляхом

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний чи військовий примус для отримання контролю над Гренландією і Панамським каналом, Трамп сказав, що не підтверджує це.

Ні. Можливо, нам доведеться щось зробити.... Ви говорите про Панаму і Гренландію — ні, я не можу запевнити вас ні в тому, ні в іншому. Дональд Трамп Новообраний президент США

Зазначається, що сам Трамп неодноразово висловлював бажання, аби США купили Гренландію, називаючи данську територію і найбільший острів у світі «абсолютною необхідністю» для національної безпеки.

Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї (Гренландії — ред.), тому що вона потрібна нам для національної безпеки. Поширити

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка відхилила першу пропозицію Трампа про купівлю Гренландії в 2019 році, назвала нову його заяву «абсурдною».