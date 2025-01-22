Панама обратилась в ООН из-за намерений Трампа отобрать Панамский канал

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Он выразил обеспокоенность из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении контроля над Панамским каналом.
Главные тезисы
- Панама обратилась в ООН из-за заявлений Трампа о возможном возвращении контроля над Панамским каналом, который был передан Панаме в 1999 году.
- Пообещав не допустить, чтобы канал оказался в чужих руках, Трамп также выразил обеспокоенность влиянием Китая на управление Панамским каналом.
- Трамп не исключает применения силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом, что вызвало восторг Панамы этого вопроса к ООН.
- Президент США предлагал подкуп Гренландии и потребовал восстановить право собственности на Панамский канал, что вызвало возмущение у государств-партнеров.
- Панама выслала письмо ООН, выразив беспокойство из-за возможных настроений Трампа, нарушающих международное право и территориальную целостность страны.
В Панаме обеспокоены заявления Трампа по Панамскому каналу
Как сообщает Reuters, в конце декабря 2024 года Трамп заявил, что США могут снова взять под контроль Панамский канал, который был передан Панаме в 1999 году.
Президент отметил, что Панама установила слишком высокие тарифы на использование канала, а также выразил обеспокоенность влиянием Китая на его управление. Он пообещал не допустить, чтобы канал оказался в чужих руках.
В своем обращении к ООН Альфаро де Альба подчеркнул, что согласно уставу организации страны обязаны воздерживаться от угрозы применения силы, которая может нарушить территориальную целостность или политическую независимость любого государства.
Письмо было разослано всем 15 членам Совета Безопасности ООН. Стоит отметить, что Панама является непостоянным членом Совбеза на период 2025-2026 годов.
Трамп угрожает забрать Панамский канал военным путем
Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силы для контроля Гренландии и Панамского канала.
Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал, что это не подтверждает.
Отмечается, что сам Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США купили Гренландию, называя датскую территорию и самый большой остров в мире «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, отклонившая первое предложение Трампа о покупке Гренландии в 2019 году, назвала его новое заявление «абсурдным».
Трамп также ранее требовал от Панамы восстановить право собственности над каналом, переданным США Панаме в 1977 году.
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