Панама обратилась в ООН из-за намерений Трампа отобрать Панамский канал

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Он выразил обеспокоенность из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении контроля над Панамским каналом.

В Панаме обеспокоены заявления Трампа по Панамскому каналу

Как сообщает Reuters, в конце декабря 2024 года Трамп заявил, что США могут снова взять под контроль Панамский канал, который был передан Панаме в 1999 году.

Президент отметил, что Панама установила слишком высокие тарифы на использование канала, а также выразил обеспокоенность влиянием Китая на его управление. Он пообещал не допустить, чтобы канал оказался в чужих руках.

В своем обращении к ООН Альфаро де Альба подчеркнул, что согласно уставу организации страны обязаны воздерживаться от угрозы применения силы, которая может нарушить территориальную целостность или политическую независимость любого государства.

Письмо было разослано всем 15 членам Совета Безопасности ООН. Стоит отметить, что Панама является непостоянным членом Совбеза на период 2025-2026 годов.

Трамп угрожает забрать Панамский канал военным путем

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силы для контроля Гренландии и Панамского канала.

Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал, что это не подтверждает.

Нет. Возможно, нам придется что-то сделать... Вы говорите о Панаме и Гренландии — нет, я не могу заверить вас ни в том, ни в другом. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

Отмечается, что сам Трамп неоднократно выражал желание, чтобы США купили Гренландию, называя датскую территорию и самый большой остров в мире «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.

Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-нибудь законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее (Гренландии — ред.), потому что она нужна нам для национальной безопасности. Поделиться

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, отклонившая первое предложение Трампа о покупке Гренландии в 2019 году, назвала его новое заявление «абсурдным».