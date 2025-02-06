Панама опровергла заявление Госдепа о бесплатном прохождении по каналу кораблей правительства США

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки утром 6 февраля заявили о якобы бесплатном транзите для американских правительственных судов через Панамский канал. На это сообщение официально ответила Панама.
Главные тезисы
- Панама опровергла заявление Государственного департамента США об освобождении правительственных судов от платы за проход через Панамский канал.
- Администрация Панамского канала подтвердила, что тарифы и сборы не были изменены для американских кораблей.
Панама опровергла заявление Госдепа насчет канала
Об этом стало известно из Twitter-аккаунта администрации Панамского канала.
Comunicado del Canal de Panamá. pic.twitter.com/huTl3d7wz7— Canal de Panamá (@canaldepanama) February 6, 2025
В то же время подчеркивается готовность к дальнейшему диалогу США, в том числе по вопросу прохождения американских военных кораблей.
Ранее в Госдепе заявили, что Панама согласилась отменить финансовое собрание с судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов Америки, за проход по Панамскому каналу. Такие корабли теперь смогут двигаться по этому судоходному пути без платы.
U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O— Department of State (@StateDept) February 6, 2025
В американском ведомстве отметили, что такое освобождение от уплаты сборов поможет правительству сэкономить несколько миллионов долларов в течение года.
Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год.
В заявлении ведомства не упоминаются другие корабли и суда, которым панамская сторона могла согласиться отменить плату за проход по каналу.
В ответ на эти заявления глава Панамы Хосе Рауль Мулино заверил, что контроль над каналом полностью принадлежит его государству. Он подчеркнул, что эта водная артерия, которая играет ключевую роль в международной торговле, в частности для США, остается под управлением и в дальнейшем.
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