Панама опровергла заявление Госдепа о бесплатном прохождении по каналу кораблей правительства США

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки утром 6 февраля заявили о якобы бесплатном транзите для американских правительственных судов через Панамский канал. На это сообщение официально ответила Панама.

Панама опровергла заявление Госдепа насчет канала

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта администрации Панамского канала.

В связи с публикацией, распространенной Государственным департаментом США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия устанавливать тарифы и другие сборы за проход через канал, сообщает, что не вносила никаких изменений в них. Поделиться

Comunicado del Canal de Panamá. pic.twitter.com/huTl3d7wz7 — Canal de Panamá (@canaldepanama) February 6, 2025

В то же время подчеркивается готовность к дальнейшему диалогу США, в том числе по вопросу прохождения американских военных кораблей.

Ранее в Госдепе заявили, что Панама согласилась отменить финансовое собрание с судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов Америки, за проход по Панамскому каналу. Такие корабли теперь смогут двигаться по этому судоходному пути без платы.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O — Department of State (@StateDept) February 6, 2025

В американском ведомстве отметили, что такое освобождение от уплаты сборов поможет правительству сэкономить несколько миллионов долларов в течение года.

Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год.

В заявлении ведомства не упоминаются другие корабли и суда, которым панамская сторона могла согласиться отменить плату за проход по каналу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерении вернуть контроль своей страны над Панамским каналом. Он подчеркивал якобы нарушение существующих соглашений и утверждал, что Китай фактически руководит этим стратегически важным объектом. Поделиться

В ответ на эти заявления глава Панамы Хосе Рауль Мулино заверил, что контроль над каналом полностью принадлежит его государству. Он подчеркнул, что эта водная артерия, которая играет ключевую роль в международной торговле, в частности для США, остается под управлением и в дальнейшем.