Панама опровергла заявление Госдепа о бесплатном прохождении по каналу кораблей правительства США
Категория
Мир
Дата публикации

Панама опровергла заявление Госдепа о бесплатном прохождении по каналу кораблей правительства США

Госдеп США
Панамский канал
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В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки утром 6 февраля заявили о якобы бесплатном транзите для американских правительственных судов через Панамский канал. На это сообщение официально ответила Панама.

Главные тезисы

  • Панама опровергла заявление Государственного департамента США об освобождении правительственных судов от платы за проход через Панамский канал.
  • Администрация Панамского канала подтвердила, что тарифы и сборы не были изменены для американских кораблей.

Панама опровергла заявление Госдепа насчет канала

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта администрации Панамского канала.

В связи с публикацией, распространенной Государственным департаментом США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия устанавливать тарифы и другие сборы за проход через канал, сообщает, что не вносила никаких изменений в них.

В то же время подчеркивается готовность к дальнейшему диалогу США, в том числе по вопросу прохождения американских военных кораблей.

Ранее в Госдепе заявили, что Панама согласилась отменить финансовое собрание с судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов Америки, за проход по Панамскому каналу. Такие корабли теперь смогут двигаться по этому судоходному пути без платы.

В американском ведомстве отметили, что такое освобождение от уплаты сборов поможет правительству сэкономить несколько миллионов долларов в течение года.

Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год.

В заявлении ведомства не упоминаются другие корабли и суда, которым панамская сторона могла согласиться отменить плату за проход по каналу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерении вернуть контроль своей страны над Панамским каналом. Он подчеркивал якобы нарушение существующих соглашений и утверждал, что Китай фактически руководит этим стратегически важным объектом.

В ответ на эти заявления глава Панамы Хосе Рауль Мулино заверил, что контроль над каналом полностью принадлежит его государству. Он подчеркнул, что эта водная артерия, которая играет ключевую роль в международной торговле, в частности для США, остается под управлением и в дальнейшем.

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