Парламент Канади схвалив допомогу Україні на майже 600 млн дол

Канадський парламент схвалив виділення 764 млн канадських дол на військову допомогу Україні. Це приблизно 587 млн доларів США).

Куди спрямують нову допомогу від Канади

Міністр оборони Канади Білл Блер зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів, проведення навчань та інші необхідні заходи, які допоможуть Україні досягти перемоги.

Виділена сума є частиною масштабного бюджету на суму 21 мільярд канадських доларів, затвердженого парламентом. Після ухвалення цього документа уряд Канади зможе використовувати кошти на різні потреби, включаючи національну оборону.

У межах цього бюджету також передбачено:

400 мільйонів канадських доларів (близько 307 мільйонів доларів США) на фінансову допомогу Україні, яка буде виділена через спеціальний рахунок МВФ.

45 мільйонів канадських доларів (близько 35 мільйонів доларів США) для підтримки гуманітарного розмінування та зміцнення кібербезпеки в Україні.

Ці заходи є частиною ширшої стратегії Канади з підтримки України в умовах війни, спрямованої на посилення обороноздатності країни та допомогу в боротьбі з російською агресією.

Що відомо про передачу Канади Україні ППО NASAMS

Як повідомив міністр оборони Канади Білл Блер, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою, — повідомив міністр оборони. Поширити

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.