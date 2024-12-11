Парламент Канады одобрил помощь Украине почти на 600 млн долл

Канадский парламент одобрил выделение 764 млн канадских долл на военную помощь Украине. Это примерно 587 млн долларов США).

Куда направят новую помощь от Канады

Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что эти средства будут направлены на закупку боеприпасов, проведение учений и другие необходимые мероприятия, которые помогут Украине достичь победы.

Выделенная сумма является частью масштабного бюджета на сумму 21 миллиард канадских долларов, утвержденного парламентом. После принятия этого документа правительство Канады сможет использовать средства для различных нужд, включая национальную оборону.

В рамках этого бюджета также предусмотрено:

400 миллионов канадских долларов (около 307 миллионов долларов США) на финансовую помощь Украине, которая будет выделена через специальный счет МВФ.

45 миллионов канадских долларов (около 35 миллионов долларов США) для поддержки гуманитарного разминирования и укрепления кибербезопасности в Украине.

Эти меры являются частью более широкой стратегии Канады по поддержке Украины в условиях войны, направленной на усиление обороноспособности страны и помощь в борьбе с российской агрессией.

Что известно о передаче Канады Украине ПВО NASAMS

Как сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу.

Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой, сообщил министр обороны. Поделиться

Министр также напомнил, что глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о скором поступлении NASAMS.