Партія "Грузинська мрія" цинічно звинуватила опозицію в "крадіжці голосів" на парламентських виборах

Керівна партія "Грузинська мрія" накинулася зі звинуваченнями на опозицію: нібито її представники вкрали голоси на парламентських виборах 26 жовтня.

“Грузинська мрія” цинічно звинувачує опозицію у “крадіжці голосів” на виборах

Про це повідомив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе.

За його словами, представники партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" нібито вкрали голоси "Грузинської мрії".

У нас є 81 підтверджений факт, які ми сьогодні презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Оскільки вони не співпрацюють зі слідством, ми будемо співпрацювати, щоб ніхто у цій країні не міг скоювати подібні злочини. Поширити

Також у керівній партії Грузії стверджують, що опоненти мали дві "основні схеми крадіжки голосів". Там підкреслюють, що опозиція нібито "обманним шляхом" реєструвала прихильників "Грузинської мрії" як своїх представників на виборах у віддалених округах. Таким чином, як зазначає Мдінарадзе, люди не могли проголосувати за місцем реєстрації.

Водночас друга "схема" стосується переносних скринь для голосування. За словами виконавчого секретаря керівної партії, опозиційні представники якимось чином реєстрували прихильників його партії та не просили їх ставити підпис біля свого прізвища при реєстрації, через що результати таких скринь довелося анулювати.

Зараз ми говоримо про схему, про те, як вони переслідували кожен голос, як вони вкрали вибір у конкретних людей, прихильників "Грузинської мрії", і як вони вкрали наші голоси... Тому я звертаюся до прокуратури Грузії, щоб ретельно розслідувати всі ці випадки.

За результатами ЦВК, керівна партія "Грузинська мрія" перемогла з 54% голосів.

Що відомо про парламентські вибори у Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося 26 жовтня 2024 року.

Центрвиборчком країни визнав переможцем проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст. Поширити

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Згодом опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту 4 листопада проти визнання результатів парламентських виборів. Поширити

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.