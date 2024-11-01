Партия "Грузинская мечта" цинично обвинила оппозицию в "хищении голосов" на парламентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" набросилась с обвинениями на оппозицию: якобы ее представители украли голоса на парламентских выборах 26 октября.
Главные тезисы
- Партия “Грузинская мечта” заявила о хищении голосов на выборах оппозицией.
- Власти Грузии после победы партии “Грузинская мечта” сталкиваются с протестами и требованиями оппозиции.
- Прокуратура Грузии начала расследование дел по фактам возможных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов.
"Грузинская мечта" цинично обвиняет оппозицию в "хищении голосов" на выборах
Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
По его словам, представители партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" якобы украли голоса "Грузинской мечты".
Также в руководящей партии Грузии утверждают, что у оппонентов были две "основные схемы кражи голосов". Там подчеркивают, что оппозиция якобы "обманным путем" регистрировала поклонников "Грузинской мечты" как своих представителей на выборах в отдаленных округах. Таким образом, как отмечает Мдинарадзе, люди не могли проголосовать по месту регистрации.
В то же время, вторая "схема" касается переносных ящиков для голосования. По словам исполнительного секретаря правящей партии, оппозиционные представители каким-то образом регистрировали сторонников его партии и не просили их ставить подпись у своей фамилии при регистрации, из-за чего результаты таких ящиков пришлось аннулировать.
Сейчас мы говорим о схеме, о том, как они преследовали каждый голос, как они украли выбор у конкретных людей, поклонников "Грузинской мечты", и как они украли наши голоса... Поэтому я обращаюсь в прокуратуру Грузии, чтобы тщательно расследовать все эти случаи.
По результатам ЦИК руководящая партия "Грузинская мечта" победила с 54% голосов.
Что известно о парламентских выборах в Грузии
Голосование на выборах в грузинский парламент состоялось 26 октября 2024 года.
Среди лидеров иностранных государств и правительств действующие грузинские власти поздравили с "победой" пока только Виктор Орбан (Венгрия), Никол Пашинян (Армения) и Ильхам Алиев (Азербайджан).
В то же время, президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на обнародованный 27 октября отчет наблюдателей из ЕС, которые 26 октября изучали ход голосования на выборах в Грузии. В частности, он призвал ЦИК Грузии расследовать и исправить нарушения при подсчете голосов.
31 октября прокуратура Грузии начала расследование 47 дел по фактам вероятных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов. В частности, правоохранители задержали двух человек по подозрению во вбрасывании бюллетеней.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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