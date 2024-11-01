Партия "Грузинская мечта" цинично обвинила оппозицию в "хищении голосов" на парламентских выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" набросилась с обвинениями на оппозицию: якобы ее представители украли голоса на парламентских выборах 26 октября.

"Грузинская мечта" цинично обвиняет оппозицию в "хищении голосов" на выборах

Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, представители партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" якобы украли голоса "Грузинской мечты".

У нас есть 81 подтвержденный факт, который мы сегодня представляем прокуратуре Грузии. Поскольку они не могут или не хотят предоставить доказательства, их предоставим мы. Поскольку они не сотрудничают со следствием, мы будем сотрудничать, чтобы никто в этой стране не мог совершать подобные преступления. Поделиться

Также в руководящей партии Грузии утверждают, что у оппонентов были две "основные схемы кражи голосов". Там подчеркивают, что оппозиция якобы "обманным путем" регистрировала поклонников "Грузинской мечты" как своих представителей на выборах в отдаленных округах. Таким образом, как отмечает Мдинарадзе, люди не могли проголосовать по месту регистрации.

В то же время, вторая "схема" касается переносных ящиков для голосования. По словам исполнительного секретаря правящей партии, оппозиционные представители каким-то образом регистрировали сторонников его партии и не просили их ставить подпись у своей фамилии при регистрации, из-за чего результаты таких ящиков пришлось аннулировать.

Сейчас мы говорим о схеме, о том, как они преследовали каждый голос, как они украли выбор у конкретных людей, поклонников "Грузинской мечты", и как они украли наши голоса... Поэтому я обращаюсь в прокуратуру Грузии, чтобы тщательно расследовать все эти случаи.

По результатам ЦИК руководящая партия "Грузинская мечта" победила с 54% голосов.

Что известно о парламентских выборах в Грузии

Голосование на выборах в грузинский парламент состоялось 26 октября 2024 года.

Центризбирком страны признал победителем пророссийскую партию "Грузинская мечта" (54%), построившую свою кампанию на отказе от членства в ЕС и НАТО, якобы угрожающих Грузии войной. В "подтверждение" билборды и видеоматериалы "Мечты" содержали кадры разрушенных украинских городов. Поделиться

Среди лидеров иностранных государств и правительств действующие грузинские власти поздравили с "победой" пока только Виктор Орбан (Венгрия), Никол Пашинян (Армения) и Ильхам Алиев (Азербайджан).

В то же время, президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на обнародованный 27 октября отчет наблюдателей из ЕС, которые 26 октября изучали ход голосования на выборах в Грузии. В частности, он призвал ЦИК Грузии расследовать и исправить нарушения при подсчете голосов.

31 октября прокуратура Грузии начала расследование 47 дел по фактам вероятных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день выборов. В частности, правоохранители задержали двух человек по подозрению во вбрасывании бюллетеней.

Позже оппозиционные партии Грузии анонсировали проведение второй акции протеста 4 ноября против признания результатов парламентских выборов. Поделиться

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.