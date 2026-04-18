Партія "Тиса" отримала рекордну кількість місць у парламенті Угорщини

Партія "Тиса" Петера Мадяра зміцнила свої позиції в парламенті Угорщини після фінального підрахунку голосів. Це дає новому уряду повну свободу для конституційних змін.

За оновленими даними, партія "Тиса" отримає 141 місце у 199-членній Національній асамблеї. Це більше, ніж прогнозували раніше (138 місць), і є абсолютним рекордом за чинною виборчою системою країни.

Водночас партія колишнього прем'єра Віктора Орбана "Фідес" матиме лише 52 мандати. Ще шість місць отримала ультраправа партія "Мі Хазанк".

Очікується, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр складе присягу приблизно 9 травня.

Маючи більшість у понад дві третини голосів, Петер Мадяр отримує можливість змінювати конституцію та демонтувати систему, побудовану Віктором Орбаном.

Головним завданням нового кабінету міністрів стане розморожування фінансування від Європейського Союзу, оскільки економіка Угорщини гостро потребує цих коштів.

Представники Європейської комісії вже прибули до Будапешта для обговорення відповідної "дорожньої карти".

Попри впевнену перемогу, Мадяр піддав сумніву результати в одному з округів на заході країни. Там кандидат від "Тиси" програв представнику "Фідес" із невеликим відривом.