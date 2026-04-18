Партия "Тиса" получила рекордное количество мест в парламенте Венгрии

Партия "Тиса" Петера Мадяра укрепила свои позиции в парламенте Венгрии после финального подсчета голосов. Это дает новому правительству полную свободу конституционных изменений.

Партия Тиса получила беспрецедентное количество мест в парламенте Венгрии.

По обновленным данным, партия "Тиса" получит 141 место в 199-членной Национальной ассамблее. Это больше, чем прогнозировали ранее (138 мест) и является абсолютным рекордом по действующей избирательной системе страны.

В то же время у партии бывшего премьера Виктора Орбана "Фидес" будет всего 52 мандата. Еще шесть мест получила ультраправая партия "Ми Хазанк".

Ожидается, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр примет присягу примерно 9 мая.

Имея большинство более двух третей голосов, Петер Мадяр получает возможность изменять конституцию и демонтировать систему, построенную Виктором Орбаном.

Главной задачей нового кабинета министров станет размораживание финансирования от Европейского Союза, поскольку экономика Венгрии остро нуждается в этих средствах.

Представители Европейской комиссии уже прибыли в Будапешт для обсуждения соответствующей "дорожной карты".

Несмотря на уверенную победу, Мадяр подверг сомнению результаты в одном из округов на западе страны. Там кандидат от Тисы проиграл представителю Фидес с небольшим отрывом.