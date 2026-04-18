Партия "Тиса" получила рекордное количество мест в парламенте Венгрии

Партия "Тиса" Петера Мадяра укрепила свои позиции в парламенте Венгрии после финального подсчета голосов. Это дает новому правительству полную свободу конституционных изменений.
Главные тезисы
- Партия «Тиса» под руководством Петера Мадяра укрепила свои позиции в парламенте Венгрии и получила рекордное количество мест - 141 мандатов.
- Новое правительство с Петером Мадяром получает полную свободу конституционных изменений в стране.
Партия Тиса получила беспрецедентное количество мест в парламенте Венгрии.
По обновленным данным, партия "Тиса" получит 141 место в 199-членной Национальной ассамблее. Это больше, чем прогнозировали ранее (138 мест) и является абсолютным рекордом по действующей избирательной системе страны.
В то же время у партии бывшего премьера Виктора Орбана "Фидес" будет всего 52 мандата. Еще шесть мест получила ультраправая партия "Ми Хазанк".
Ожидается, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр примет присягу примерно 9 мая.
Главной задачей нового кабинета министров станет размораживание финансирования от Европейского Союза, поскольку экономика Венгрии остро нуждается в этих средствах.
Представители Европейской комиссии уже прибыли в Будапешт для обсуждения соответствующей "дорожной карты".
Несмотря на уверенную победу, Мадяр подверг сомнению результаты в одном из округов на западе страны. Там кандидат от Тисы проиграл представителю Фидес с небольшим отрывом.
Причиной спора стало появление в бюллетенях независимого кандидата-двойника, которого тоже звали Петер Мадяр. Лидер "Тисы" назвал это намеренной манипуляцией для введения избирателей в заблуждение.
