Партизани здійснили диверсію на залізниці окупованої Луганщини — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Партизани здійснили диверсію на залізниці окупованої Луганщини — відео

вибух
Джерело:  online.ua

На тимчасово окупованій території Луганщини партизани завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Головні тези:

  • Партизани на Луганщині знищили релейну шафу на залізниці, призводячи до затримки постачання вантажів ворожим військам.
  • Диверсія підпалювання релейної шафи відбулася на тимчасово окупованій території, призводячи до браку палива та боєприпасів для окупантів.
  • Цей акт партизанської боротьби спричинив ослаблення позицій ворога та утруднення для подальшого ведення агресивної війни.

Партизани підпалили релейну шафу на ТОТ Луганщини

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Минулої ночі партизанами Луганщини було знищено чергову «релейну шафу», що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Він додав, що за словами очевидців, "горіло знатно", "а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни".

Раніше партизани завдали удару по логістиці російських військ у Запорізькій області, знищивши релейну шафу на одній із ділянок залізниці поблизу Мелітополя. Це призвело до затримки постачання ворожих військових вантажів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Диверсія на російській залізниці у Нижньому Тагілі — зʼявилися нові фото
Залізниця
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Диверсія під Мелітополем. АТЕШ підірвав авто з окупантами — відео
вибух
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна диверсія відбулася неподалік російського Владивостока — джерела
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?