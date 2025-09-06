Партизани здійснили диверсію на залізниці окупованої Луганщини — відео

На тимчасово окупованій території Луганщини партизани завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.
Головні тези:
- Партизани на Луганщині знищили релейну шафу на залізниці, призводячи до затримки постачання вантажів ворожим військам.
- Диверсія підпалювання релейної шафи відбулася на тимчасово окупованій території, призводячи до браку палива та боєприпасів для окупантів.
- Цей акт партизанської боротьби спричинив ослаблення позицій ворога та утруднення для подальшого ведення агресивної війни.
Партизани підпалили релейну шафу на ТОТ Луганщини
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Він додав, що за словами очевидців, "горіло знатно", "а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни".
Раніше партизани завдали удару по логістиці російських військ у Запорізькій області, знищивши релейну шафу на одній із ділянок залізниці поблизу Мелітополя. Це призвело до затримки постачання ворожих військових вантажів.
