Партизани здійснили диверсію на залізниці окупованої Луганщини — відео

На тимчасово окупованій території Луганщини партизани завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Партизани підпалили релейну шафу на ТОТ Луганщини

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Минулої ночі партизанами Луганщини було знищено чергову «релейну шафу», що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізниці Луганськ - Станиця-Луганська.

Він додав, що за словами очевидців, "горіло знатно", "а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни".