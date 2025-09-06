Партизаны совершили диверсию на железной дороге оккупированной Луганской области — видео

На временно оккупированной территории Луганщины партизаны нанесли удар по военной логистике захватчиков, уничтожив релейный шкаф на участке железной дороги Луганск – Станица-Луганская.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВ Алексей Харченко.

Он добавил, что по словам очевидцев, "горело знатно", "а это означает нехватку БК и ГСМ для окупантов и ослабление позиций для дальнейшего ведения агрессивной войны".