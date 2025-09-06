Партизаны совершили диверсию на железной дороге оккупированной Луганской области — видео
Партизаны совершили диверсию на железной дороге оккупированной Луганской области — видео

На временно оккупированной территории Луганщины партизаны нанесли удар по военной логистике захватчиков, уничтожив релейный шкаф на участке железной дороги Луганск – Станица-Луганская.

Главные тезисы

  • Партизаны совершили диверсию на железной дороге Луганской области, уничтожив релейный шкаф и приведя к задержке поставок грузов оккупантам.
  • Диверсия на оккупированных территориях ослабляет врага и усложняет ведение враждебной войны.
  • Поджог релейного шкафа на железной дороге привел к нехватке топлива и боеприпасов у оккупантов, ослабляя их позиции.

Партизаны подожгли релейный шкаф на ТОТ Луганщины

Об этом сообщил начальник Луганской ОВ Алексей Харченко.

Прошлой ночью партизанами Луганщины был уничтожен очередной «релейный шкаф», отвечавший за движение груза военного назначения на участке железной дороги Луганск — Станица-Луганская.

Он добавил, что по словам очевидцев, "горело знатно", "а это означает нехватку БК и ГСМ для окупантов и ослабление позиций для дальнейшего ведения агрессивной войны".

Ранее партизаны нанесли удар по логистике российских войск в Запорожской области, уничтожив релейный шкаф на одном из участков железной дороги вблизи Мелитополя. Это привело к задержке поставок вражеских военных грузов.

