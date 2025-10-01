Парубій, Афанасьєв, Чубенко і Вакуленко отримали звання "Герой України" посмертно
Парубій, Афанасьєв, Чубенко і Вакуленко отримали звання "Герой України" посмертно

Володимир Зеленський
Герйо України

У День захисників і захисниць Президент України підписав указ про присвоєння звання “Герой України” Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку і Володимиру Вакуленку.

Головні тези:

  • У День захисників і захисниць надано звання Герой України чотирьом визначним українцям посмертно.
  • Вони прославилися своїм внеском у відстоювання незалежності України в бойових умовах.

Чотири легендарні українці отримали найвищу нагороду держави

Зеленський зазначив, що саме у День захисників і захисниць, на Покрову, Україна розширює ще одну традицію поваги та вдячності.

За час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам — українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 — посмертно. Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що це були особливі люди — захисниками ідеї України, нашої незалежності.

Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни — Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії.

Герої України

Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні. Слава Україні!

  • Андрій Парубій — колишній голова Верховної Ради, якого вбили у Львові 30 серпня 2025 року;

  • Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;

  • Степан Чубенко — український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;

  • Володимир Вакуленко — український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.

Раніше цього дня президент відзначив не лише військових, а й 16 міст, жителі яких активно беруть участь у захисті держави.

