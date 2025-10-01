Парубій, Афанасьєв, Чубенко і Вакуленко отримали звання "Герой України" посмертно

У День захисників і захисниць Президент України підписав указ про присвоєння звання “Герой України” Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку і Володимиру Вакуленку.
Головні тези:
- У День захисників і захисниць надано звання Герой України чотирьом визначним українцям посмертно.
- Вони прославилися своїм внеском у відстоювання незалежності України в бойових умовах.
Чотири легендарні українці отримали найвищу нагороду держави
Зеленський зазначив, що саме у День захисників і захисниць, на Покрову, Україна розширює ще одну традицію поваги та вдячності.
Зеленський зауважив, що це були особливі люди — захисниками ідеї України, нашої незалежності.
Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні. Слава Україні!
Андрій Парубій — колишній голова Верховної Ради, якого вбили у Львові 30 серпня 2025 року;
Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;
Степан Чубенко — український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;
Володимир Вакуленко — український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.
Раніше цього дня президент відзначив не лише військових, а й 16 міст, жителі яких активно беруть участь у захисті держави.
