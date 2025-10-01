Парубий, Афанасьев, Чубенко и Вакуленко получили звание "Герой Украины" посмертно

В День защитников и защитниц Президент Украины подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.

Четыре легендарных украинца получили высшую награду государства

Зеленский отметил, что именно в День защитников и защитниц, на Покров, Украина расширяет еще одну традицию уважения и благодарности.

За время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам — украинцам, проявившим себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей. 722 именно таких воинов уже стали Героями Украины, и из них 445 — посмертно. Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что это были особые люди — защитники идеи Украины, нашей независимости.

Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны — Львовщины, Крыма, Донбасса, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России.

Герои Украины

Уважаем всех наших Героев. Помним. И благодарим каждого, кто свою жизнь посвящает Украине. Слава Украине!

Андрей Парубий — бывший председатель Верховной Рады, убитый во Львове 30 августа 2025 года;

Геннадий Афанасьев — активист гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, политзаключенный, публицист, военный ВСУ, погибший в 2022 году вблизи Белогоровки;

Степан Чубенко — украинский школьник, которого в 2014 году замучили и расстреляли пророссийские боевики на временно оккупированной Донбассе;

Владимир Вакуленко — украинский поэт и детский писатель, которого россияне убили в мае 2022 года во время оккупации Изюма Харьковской области.

Ранее в этот день президент отметил не только военных, но и 16 городов, жители которых активно участвуют в защите государства.