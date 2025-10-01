Парубий, Афанасьев, Чубенко и Вакуленко получили звание "Герой Украины" посмертно

В День защитников и защитниц Президент Украины подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.
Главные тезисы
- Президент Украины присвоил звание 'Герой Украины' четырем украинцам посмертно в День защитников и защитниц.
- Андрей Парубий, Геннадий Афанасьев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко заслуженно получили самую высокую награду государства за свой вклад в отстаивание независимости страны.
- Эти выдающиеся украинцы стали символами борьбы за свободу и независимость, происходя из разных регионов страны и погибнув в боевых условиях.
Четыре легендарных украинца получили высшую награду государства
Зеленский отметил, что именно в День защитников и защитниц, на Покров, Украина расширяет еще одну традицию уважения и благодарности.
Зеленский заметил, что это были особые люди — защитники идеи Украины, нашей независимости.
Уважаем всех наших Героев. Помним. И благодарим каждого, кто свою жизнь посвящает Украине. Слава Украине!
Андрей Парубий — бывший председатель Верховной Рады, убитый во Львове 30 августа 2025 года;
Геннадий Афанасьев — активист гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, политзаключенный, публицист, военный ВСУ, погибший в 2022 году вблизи Белогоровки;
Степан Чубенко — украинский школьник, которого в 2014 году замучили и расстреляли пророссийские боевики на временно оккупированной Донбассе;
Владимир Вакуленко — украинский поэт и детский писатель, которого россияне убили в мае 2022 года во время оккупации Изюма Харьковской области.
Ранее в этот день президент отметил не только военных, но и 16 городов, жители которых активно участвуют в защите государства.
