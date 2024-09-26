Пентагон оголосив про надання Україні пакету допомоги у розмірі 2,4 млрд дол

США офіційно оголосили 26 вересня про виділення нової допомоги Україні. Цього разу це пакет допомоги в рамках USAI.

Україна отримає нову допомогу від США

Пентагон повідомив про пакет допомоги в рамках USAI (закупівля зброї для України, а не виділення з запасів США) у розмірі 2,4 млрд дол.

Що увійшло до пакета допомоги Україні від США:

боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;

боєприпаси повітря-земля;

безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби з БПЛА;

безпілотні надводні судна;

обладнання безпечного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Водночас Байден видав указ про виділення 5,55 млрд дол на допомогу Україні з американських запасів.

Що відомо про нову допомогу Україні від США

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.

Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 млрд дол США та запровадження санкцій проти Росії. Поширити

Президент України також висловив подяку США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок раніше затверджених коштів (приблизно 5,9 млрд дол) до завершення фінансового року, щоб президентські повноваження залишилися в силі.